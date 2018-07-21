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Ankesör operasyonu

Ersoy İŞİTMEZ
ERSOY İŞİTMEZ RAHMİ ÇAKMAK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2018
Bursa: Kentte ve çevre illerde, operasyonlarında tutuklanan bazı iş adamlarını tahliye ettirebileceklerini söyleyerek, ailelerinden para alan bir derneğin başkanı E.E.Ç. ve kadın avukat O.Ö.T. tutuklandı.
Balıkesir: Gönen ilçesinde başkasına ait hat üzerinden ByLock kullandığı ve sosyal medyadan 'i övdüğü belirlenen N.K. adlı kadın gözaltına alındı.
Uşak: Mahrem imamlarla, ankesörlü telefonlar aracılığıyla bağlantı kurdukları belirlenen 5 şüpheli tutuklandı.
Antalyalya: Gözaltına alınan K.M., Ö.K., R.A., H.K. ve C.A. tutuklandı.
Kayseri: Daha önce 12 şüphelinin tutuklandığı, örgütün 'daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada Mehmet A. da tutuklandı.
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Ankesör operasyonu
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