Ankesör operasyonu

Bursa:
Kentte ve çevre illerde, FETÖ
operasyonlarında tutuklanan bazı iş adamlarını tahliye ettirebileceklerini söyleyerek, ailelerinden para alan bir derneğin başkanı E.E.Ç. ve kadın avukat O.Ö.T. tutuklandı. Balıkesir:
Gönen ilçesinde başkasına ait hat üzerinden ByLock kullandığı ve sosyal medyadan Fetullah Gülen
'i övdüğü belirlenen N.K. adlı kadın gözaltına alındı. Uşak:
Mahrem imamlarla, ankesörlü telefonlar aracılığıyla bağlantı kurdukları belirlenen 5 şüpheli tutuklandı. Antalya
lya: Gözaltına alınan K.M., Ö.K., R.A., H.K. ve C.A. tutuklandı. Kayseri:
Daha önce 12 şüphelinin tutuklandığı, örgütün TSK
'daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada Mehmet A. da tutuklandı.