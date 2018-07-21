Eski muhabir kumpastan tutuklandı

FETÖ
'nün
7 Şubat MİT
Kumpası soruşturmasında, aralarında eski muhabir Mustafa Gökkılıç
'ın da olduğu 14 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen MİT kumpasına yönelik soruşturma kapsamında, 24 şüpheli hakkında 12 Temmuz günü gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden 5'inin firari, 10'unun ise FETÖ dosyalarından tutuklu olduğu tespit edilmiş, diğer 9 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti. Gazeteci Mustafa Gökkılıç'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli bu operasyonlar kapsamında yakalanmıştı. Aralarında Ali Fuat Yılmazer
, Yurt Atayün
, Erol Demirhan
gibi polis müdürlerinin de olduğu 8 şüphelinin de tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 14'e yükseldi.