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Eski muhabir kumpastan tutuklandı

KENAN KIRAN
KENAN KIRAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2018
Eski muhabir kumpastan tutuklandı
'nün 7 Şubat Kumpası soruşturmasında, aralarında eski muhabir 'ın da olduğu 14 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen MİT kumpasına yönelik soruşturma kapsamında, 24 şüpheli hakkında 12 Temmuz günü gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden 5'inin firari, 10'unun ise FETÖ dosyalarından tutuklu olduğu tespit edilmiş, diğer 9 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti. Gazeteci Mustafa Gökkılıç'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli bu operasyonlar kapsamında yakalanmıştı. Aralarında , , gibi polis müdürlerinin de olduğu 8 şüphelinin de tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 14'e yükseldi.
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Eski muhabir kumpastan tutuklandı
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