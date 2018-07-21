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’li iki isme daha terör soruşturması

Eren’in katili olan teröristi gömen ’li iki vekilden sonra Feleknas Uca ve Rüştü Tiryaki hakkında da terör soruşturması açıldı

Giriş Tarihi: 21.7.2018
HDP’li iki isme daha terör soruşturması
milletvekilleri Feleknas Uca ve Mehmet Rüştü Tiryaki hakkında Hakkâri'de etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist "Simko Kerboran" kod adlı Devran Baysal'ın cenazesine katıldıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. İki ismin 8 Temmuz'da Hakkâri'de öldürülen teröristin cenazesine katıldığı, tabutu omuzladığı belirlendi. Batman savcılığı iki isim hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı da HDP Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Musa Farisoğulları hakkında Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır'ın cenazesine katıldıkları gerekçesiyle terör soruşturması açmıştı.
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HDP’li iki isme daha terör soruşturması
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