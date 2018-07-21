Hollanda ile kriz sona erdi

Türkiye ile Hollanda
arasında geçen
sene16 Nisan
refarandumu öncesi
Hollanda'ya giden Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanı
Fatma Betül Sayan Kaya'nın Türk
vatandaşlarıyla bir araya gelmesi engellenmişti.
Olay iki ülke arasında diplomatik
krize sebep olmuştu. Büyükelçiler merkeze
çekilmişti. Krizin ardından ilişkilerin
normalleşmesi için ilk adım atıldı. Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı
ile 11 Temmuz'da Belçika'nın başkenti Brüksel
'de NATO
zirvesinde bir araya gelerek,
ilişkilerin bozulmasını üzüntü verici
bulduklarını ve iki ülkenin birçok ortak çıkara
sahip iki dost ve NATO müttefiki ülke olduklarının
altını çizmişlerdi. TELEFONLA GÖRÜŞTÜLER
Çavuşoğlu, dün Hollanda Dışişleri Bakanı
Stef Blok ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede iki mevkidaş ikili ilişkileri normalleştirme kararı aldı. Dışişleri Bakanlığı
'ndan yapılan yazılı açıklamada, iki ülkenin 400 yılı aşkın süredir yakın ilişkiler sürdürdüklerini, 60 yılı aşkın süredir NATO müttefiki olduklarını ve aralarında kayda değer ticaret ve yatırım ilişkileri bulunduğunu hatırlatarak şöyle denildi: "İki Bakan Türkiye ve Hollanda arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine ülkelerinin hazır olduklarını beyan etmişlerdir. Göç, terörle mücadele ve ekonomik işbirliğini ilerletme gibi birçok konuda iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin öneminin altını çizmişlerdir. NATO Zirvesi'ndeki bu olumlu görüşmeyi takiben iki Bakan birbirleriyle tekrar temasa geçmek için inisiyatif almışlardır. Hollanda Dışişleri Bakanı Türkiye Dışişleri Bakanı'na bir mektup göndermiş ve Türk Dışişleri Bakanı Hollanda Dışişleri Bakanı'nı telefonla aramıştır. Telefon görüşmesinde iki Bakan Hollanda ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda mutabık kalmışlardır. Bu doğrultuda, bakanlar Ankara ve Lahey büyükelçilerinin kısa sürede görevlerine başlamaları konusunda uzlaşmışlardır. Bakanlar ayrıca Hollanda Dışişleri Bakanı'nın 2018'in ikinci yarısında Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunması hususunda anlaşmışlardır."