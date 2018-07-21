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Hollanda ile kriz sona erdi

SELVA ÜNAL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2018
Hollanda ile kriz sona erdi
Türkiye ile Hollanda arasında geçen sene16 Nisan refarandumu öncesi Hollanda'ya giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Türk vatandaşlarıyla bir araya gelmesi engellenmişti. Olay iki ülke arasında diplomatik krize sebep olmuştu. Büyükelçiler merkeze çekilmişti. Krizin ardından ilişkilerin normalleşmesi için ilk adım atıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı ile 11 Temmuz'da Belçika'nın başkenti 'de zirvesinde bir araya gelerek, ilişkilerin bozulmasını üzüntü verici bulduklarını ve iki ülkenin birçok ortak çıkara sahip iki dost ve NATO müttefiki ülke olduklarının altını çizmişlerdi.

TELEFONLA GÖRÜŞTÜLER
Çavuşoğlu, dün Stef Blok ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede iki mevkidaş ikili ilişkileri normalleştirme kararı aldı. 'ndan yapılan yazılı açıklamada, iki ülkenin 400 yılı aşkın süredir yakın ilişkiler sürdürdüklerini, 60 yılı aşkın süredir NATO müttefiki olduklarını ve aralarında kayda değer ticaret ve yatırım ilişkileri bulunduğunu hatırlatarak şöyle denildi: "İki Bakan Türkiye ve Hollanda arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine ülkelerinin hazır olduklarını beyan etmişlerdir. Göç, terörle mücadele ve ekonomik işbirliğini ilerletme gibi birçok konuda iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin öneminin altını çizmişlerdir. NATO Zirvesi'ndeki bu olumlu görüşmeyi takiben iki Bakan birbirleriyle tekrar temasa geçmek için inisiyatif almışlardır. Hollanda Dışişleri Bakanı Türkiye Dışişleri Bakanı'na bir mektup göndermiş ve Türk Dışişleri Bakanı Hollanda Dışişleri Bakanı'nı telefonla aramıştır. Telefon görüşmesinde iki Bakan Hollanda ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda mutabık kalmışlardır. Bu doğrultuda, bakanlar Ankara ve Lahey büyükelçilerinin kısa sürede görevlerine başlamaları konusunda uzlaşmışlardır. Bakanlar ayrıca Hollanda Dışişleri Bakanı'nın 2018'in ikinci yarısında Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunması hususunda anlaşmışlardır."
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