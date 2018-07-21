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Koltuk sallanıyor imzalar 600’ü aştı

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2018
Koltuk sallanıyor imzalar 600’ü aştı
CHP'DE muhaliflerle genel merkez arasındaki kurultay restleşmesinde imza sayısına ilişkin polemik de devam ediyor. CHP Parti Meclisi üyesi dün sabah saatleri itibariyle 600 imzanın bulunduğunu bildirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise "Yarın (bugün) saat 11.00'de noter onaylı 604 imzanın genel merkeze sunulması halinde gereği derhal yapılacaktır" ifadelerini kullandı. Kurultay çağrı heyetinin sözcülüğünü yapan ve 'ye yakın isimlerden Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de "Partimizin tüzüğünde yazılı olan sürede yeterli sayıda noter tasdikli imza genel merkezimize teslim edilecektir" yanıtını verdi. Genel merkez son kurultayda bin 266 delegenin olduğunu belirtirken muhalifler delege sayısının bin 245'e düştüğünü söyledi. CHP kulislerinde muhaliflerin 625 imzayı bulacağına kesin gözüyle bakılıyor. CHP sözcüsü 'ın "İmza toplanırsa gereken yapılır. Paylaşılan rakamların gerçekle ilgisi yok" derken kurultay çağrı heyetinin sözcüsü PM üyesi Gaye Usluer "Sayın Tezcan bize ne demek istiyor? Yazık" dedi. Tezcan'ın kurultay için imza veren eski milletvekilleri için kullandığı 'kapıkulu' ifadesine eski milletvekilleri de sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla tepki gösterdi.
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Koltuk sallanıyor imzalar 600’ü aştı
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