Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > MHP Lideri Bahçeli klasik otomobiliyle Ankara yollarında

Lideri Bahçeli iyle yollarında

Genel Başkanı 1970 model otomobiliyle caddelerinin tozunu attırdı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018 23:15 Güncelleme Tarihi: 21.7.2018 01:44
MHP Lideri Bahçeli klasik otomobiliyle Ankara yollarında

lere olan ilgisiyle bilinen Genel Başkanı , 1970 model otomobiliyle turu attı. Bahçeli'nin keyifli yolculuğu Yaprak Sayar'ın seslendirdiği "Lütfen" şarkısına klip oldu. Şehrin ana caddelerinde klasik otomobilini kullanmanın keyfini yaşayan Bahçeli, bir ara kameraya bozkurt işareti yapmayı da ihmal etmedi.

MHP Lideri Bahçeli klasik otomobiliyle Ankara yollarında

MHP Lideri'nin klasik oto tutkusu bilinen bir durum. Bahçeli, daha önce de farklı otomobillerle Ankara yollarında görüntülenmiş, bu görüntüler de 'ın "Bugün Ayın Işığı" türküsü ile 'un "Düştüm Yine Çaresiz Gurbetin Yollarına" şarkısı eşliğinde servis edilmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
MHP Lideri Bahçeli klasik otomobiliyle Ankara yollarında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN