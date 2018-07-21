Klasik otomobillere olan ilgisiyle bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1970 model otomobiliyle Ankara turu attı. Bahçeli'nin keyifli yolculuğu Yaprak Sayar'ın seslendirdiği "Lütfen" şarkısına klip oldu. Şehrin ana caddelerinde klasik otomobilini kullanmanın keyfini yaşayan Bahçeli, bir ara kameraya bozkurt işareti yapmayı da ihmal etmedi.

MHP Lideri Bahçeli klasik otomobiliyle Ankara yollarında

MHP Lideri'nin klasik oto tutkusu bilinen bir durum. Bahçeli, daha önce de farklı otomobillerle Ankara yollarında görüntülenmiş, bu görüntüler de Neşet Ertaş'ın "Bugün Ayın Işığı" türküsü ile Ferdi Tayfur'un "Düştüm Yine Çaresiz Gurbetin Yollarına" şarkısı eşliğinde servis edilmişti.