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Montajlı, sahte belgeli kumpas

’nün ’e kumpas için sızdırdığı Oslo görüşme kaydının montaj olduğu, örgüte bağlı polislerin de ve tutanak düzenlediği ortaya çıktı

KENAN KIRAN
KENAN KIRAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2018
Montajlı, sahte belgeli kumpas
'nün 7 Şubat kumpası ile ilgili önemli detaylar ortaya çıktı. Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada, MİT görevlilerine kurulan kumpasın kaynağı olan Oslo görüşmelerinin ses kaydının montaj olduğu belirlendi.

OSLO GÖRÜŞMELERİNE MONTAJ
Ses kaydının 'da BDP binasında ele geçirildiği ve 7 Şubat kumpasından 4 gün önce incelendiği belirlendi. Ses kaydıyla ilgili tanzim edilen inceleme raporlarının başka kişiler tarafından hazırlandığı tutanaklara o dönem İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde çalışan polislerin imza attığı anlaşıldı.
İnternette Oslo görüşmeleri olarak yayımlanan dosyanın, ses dosyaları üzerinden parça parça birleştirildiği anlaşıldı. Bu harddisklerin FETÖ/ hedefleri doğrultusunda kullanılmak üzere tertip edilen dijital veriler oldukları, kumpasın içinde yer alan polislerin de bu dijital inceleme tutanaklarını tanzim ettikleri belirlendi.
Ses kayıtlarında yer alan kişilerin kimlik bilgileri olmamasına rağmen FETÖ'cü savcı ve polis müdürlerinin yönlendirmesiyle FETÖ'cü polislerin kayıttaki kişilerin MİT çalışanları olduklarına dair inceleme tutanağı düzenledikleri, bu suretle sahte belge tanzim ettikleri saptandı. üreten polisler cezaevine gönderildi.

İFADEYİ GAZETECİYE SIZDIRDILAR
Dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü olan 'ın, kumpas kapsamında ifadesi alınan MİT irtibat görevlisi M.Ö.'nün sözlerine eklemeler yaptığı, Demirhan'ın söz konusu ifadeyi geçtiğimiz gün tutuklanan gazeteci Mustafa Gökkılıç'a ilettiği kaydedildi. Soruşturma kapsamında FETÖ itirafçısı eski polis şefi Yunus Dolar ise "Oslo görüşmeleri hükümeti ve MİT'i sıkıntıya sokmak için FETÖ tarafından sızdırıldı" diye konuştu.
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