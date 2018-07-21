Montajlı, sahte belgeli kumpas

FETÖ
'nün
7 Şubat MİT
kumpası ile ilgili önemli detaylar ortaya çıktı. İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada, MİT görevlilerine kurulan kumpasın kaynağı olan Oslo görüşmelerinin ses kaydının montaj olduğu belirlendi. OSLO GÖRÜŞMELERİNE MONTAJ
Ses kaydının Diyarbakır
'da BDP binasında ele geçirildiği ve 7 Şubat kumpasından 4 gün önce incelendiği belirlendi. Ses kaydıyla ilgili tanzim edilen inceleme raporlarının başka kişiler tarafından hazırlandığı tutanaklara o dönem İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde çalışan polislerin imza attığı anlaşıldı.
İnternette Oslo görüşmeleri olarak yayımlanan dosyanın, ses dosyaları üzerinden parça parça birleştirildiği anlaşıldı. Bu harddisklerin FETÖ/ PDY
hedefleri doğrultusunda kullanılmak üzere tertip edilen dijital veriler oldukları, kumpasın içinde yer alan polislerin de bu dijital inceleme tutanaklarını tanzim ettikleri belirlendi. S
es kayıtlarında yer alan kişilerin kimlik bilgileri olmamasına rağmen FETÖ'cü savcı ve polis müdürlerinin yönlendirmesiyle FETÖ'cü polislerin kayıttaki kişilerin MİT çalışanları olduklarına dair inceleme tutanağı düzenledikleri, bu suretle sahte belge tanzim ettikleri saptandı. Sahte evrak
üreten polisler cezaevine gönderildi. İFADEYİ GAZETECİYE SIZDIRDILAR
Dönemin
İstanbul İstihbarat Şube Müdürü olan Erol Demirhan
'ın, kumpas kapsamında ifadesi alınan MİT irtibat görevlisi M.Ö.'nün sözlerine eklemeler yaptığı, Demirhan'ın söz konusu ifadeyi geçtiğimiz gün tutuklanan gazeteci Mustafa Gökkılıç'a ilettiği kaydedildi. Soruşturma kapsamında FETÖ itirafçısı eski polis şefi Yunus Dolar ise "Oslo görüşmeleri hükümeti ve MİT'i sıkıntıya sokmak için FETÖ tarafından sızdırıldı" diye konuştu.