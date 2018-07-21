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Sürpriz olmayacak

SAFURE CANTÜRK
SAFURE CANTÜRK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2018
Sürpriz olmayacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, medya kuruluşlarının temsilcileri ve eğitim muhabirleriyle Ankara Palas'ta bir araya geldi. Selçuk, eğitimde önümüzdeki dönemde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin yol haritasını açıkladı. 2 ay içerisinde 3 yıllık programı açıklayacaklarını duyuran Selçuk şunları söyledi:
KURALLAR DEĞİŞMEYECEK: 2 ay içerisinde 3 yıllık bir program açıklayacağız. Hangi ay, hangi sene ne yapmak istediğimizle ilgili program sunacağız.
ÖĞRETMEN PERFORMANSI: Öğretmen performansıyla ilgili ilan edilen şeyin işlevsel olduğunu düşünmüyorum ve böyle bir şeyi Bakanlık olarak uygulamayacağız. Sözleşmeli öğretmenlere sağlık özrü konusunda bir kolaylık, rahatlama getireceğiz.
TADİLAT YAPILACAK: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sistem değişecek mi sorusu üzerine Selçuk, "Açık denizde giden bir gemimiz var. Limana çekip onarma ihtimaline sahip değiliz. Gemi yürürken bir tadilat içinde olacağız" dedi.
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