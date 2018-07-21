Sürpriz olmayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, medya kuruluşlarının Ankara
temsilcileri ve eğitim muhabirleriyle Ankara Palas'ta bir araya geldi. Selçuk, eğitimde önümüzdeki dönemde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin yol haritasını açıkladı. 2 ay içerisinde 3 yıllık programı açıklayacaklarını duyuran Selçuk şunları söyledi: KURALLAR DEĞİŞMEYECEK:
2 ay içerisinde 3 yıllık bir program açıklayacağız. Hangi ay, hangi sene ne yapmak istediğimizle ilgili program sunacağız. ÖĞRETMEN PERFORMANSI:
Öğretmen performansıyla ilgili ilan edilen şeyin işlevsel olduğunu düşünmüyorum ve böyle bir şeyi Bakanlık olarak uygulamayacağız. Sözleşmeli öğretmenlere sağlık özrü konusunda bir kolaylık, rahatlama getireceğiz. TADİLAT YAPILACAK:
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sistem değişecek mi sorusu üzerine Selçuk, "Açık denizde giden bir gemimiz var. Limana çekip onarma ihtimaline sahip değiliz. Gemi yürürken bir tadilat içinde olacağız" dedi.