Terör yasası komisyondan geçti

TBMM
Adalet Komisyonu, OHAL
'in sona ermesinin ardından terörle mücadelede bir boşluk oluşmaması için hazırlanan teklifi bazı değişiklikler ile kabul etti. 23 Temmuz 'da TBMM Genel Kurul gündemine gelip yasalaşacak teklifte yapılan değişiklikler şöyle:
Savaş ve seferberlik halinde yetkili komutanın kovuşturma yapabilmesi için ilgili merciden izin alması kendi kanunlarına göre yargılanması gereken kişiler arasına Jandarma ile Sahil Güvenlik
Komutanlığı'ndaki general ve amiraller eklendi.
Terör suçları ve MGK'nın devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruba mensubiyet, iltisakı ve irtibatı nedeniyle kamu görevinden çıkartılanların silah ruhsatları iptal edilerek, silahın mülkiyeti devlete geçirilecek.
Asker, polis ve diplomatlardan mahkeme ya da OHAL kararı ile işlerine geri dönenlerin, devletin örgüt ile bağlantılı olduğunu düşündükleri kişilerin istihdamı için araştırma merkezleri kurulacak.
FETÖ şirketlerine atanan kayyumların süresi mahkeme kararı kesinleşene ya da tasfiye, satış işlemi bitene kadar devam edecek.
Valiler, ciddi belirtilerin bulunduğu durumlarda, 15 günü geçmemek üzere belirli yerlere giriş çıkışı kamu düzenini bozacak kişilere yasaklayabilecek.
Terörle Mücadele Yasası kapsamındaki suçlarda gözaltı süresi 48 saat olacak. Ancak hakim kararı ile 12 güne kadar çıkabilecek.