Yunanistan bu kez 4 Türk’ü gözaltına aldı

YUNANISTAN kendilerini gazeteci olarak tanıtan 2 kişinin de aralarında bulunduğu 4 Türk vatandaşını gözaltına aldı. AFP Haber Ajansı'nın haberine göre, Türk vatandaşları Meriç Nehri'ne yakın girişe yasak bölgede gözaltına alındı. Polis yetkilileri iki gazetecinin ifadelerinde, "Perşembe günü yaşanan bir tekne kazasını izlemek için bölgedeydik" dediğini, gözaltındaki diğer iki kişinin ise "kayıp yakını" olduklarını açıkladıklarını bildirdi. Söz konusu kazada Türkiye'den Yunanistan
'a geçmekte olan 9 kişinin içinde bulunduğu tekne batmış, bir kadın ile 3 çocuğu aranıyordu. Dün de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyenleri taşıyan bir bot, Meriç Nehri'nde alabora oldu. Bir kadın ve bir bebek cesedine ulaşıldı.