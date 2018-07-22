Adnan Oktar'ın eski doktoru Sefa Saygılı'dan A Haber'e flaş açıklamalar!

Adnan Oktar'ın eski doktoru Prof. Sefa Saygılı; Adnan Oktar'ın mehdi olduğuna inandığını ve hain FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in de yardımcısı olduğunu söylediğini ifade ediyor. Aynı zamanda Sefa Saygılı, Adnan Oktar ile FETÖ lideri Gülen'in aynı özellikleri taşıdığını belirtiyor. İşte Adnan Oktar'ın sağ kolu Oktar Babuna'nın nasıl bulunduğu konuma geldiğini de anlatan Saygılı'nın tüm açıklamaları...

1986 yılında gözaltına alınmasının ardından mehdi olduğunu iddia ettiği için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesevk edilenlenlen Adnan Oktar'ı burada ilk muayene eden Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Sefa Saygılı, önemli açıklamalar bulundu. 7-8 ay gibi uzun bir süre kendisini gözlemleme imkanı bulduğunu belirten Prof. Saygılı, "Mehdilik fikri o dönem de vardı. Hitabeti, ikna ve telkin gücü kuvvetli, güçlü hipnotizma etkisi olan bir kişi" dedi.

Prof. Sefa SAYGILI

A Haber mikrofonlarına konuşan Prof. Sefa Saygılı, "Hiç unutmam, 2 tane MİT görevlisi geldi. 'Burada insanları kendisine bağlamasın, dikkat ediyor musun' dediler. 'Bunların hepsi katil tecavüzcü falan, etkileme şansı yok' dedim. O dönem tıp öğrencileri staj için hastaneye gelir, Adnan Oktar da onlarla çok ilgilenirdi. Bir numaralı adamı Oktar Babuna'yı da staja geldiği zaman kendisine bağladı. Daha sonra Babuna'nın bütün malvarlığını elde etti." dedi.

'MEHDİ BENİM, FETULLAH YARDIMCIM'

Adnan Oktar grubunun FETÖ'nün bir başka versiyonu olduğunu belirten Prof. Dr. Sefa Saygılı, "Aynı yöntemi uyguluyor, aynı özellikleri taşıyorlar. Hatta Adnan Oktar kendisinin mehdi, Fetullah Gülen'in de yardımcısı olduğunu söylüyordu. Kendisini mehdi zannedenlerin zayıf noktası fazla özgüven sahibi olmalarıdır. Bu nedenle her türlü rezilliği yapabiliyorlar. Her türlü hataya açıklar, zaten bu yüzden de yakalanıyorlar" şeklinde konuştu.

"HEDEFİ ZENGİN ÇOCUKLARIYDI"

Adnan Oktar'ın zengin çocuklarını hedef aldığını belirten Prof. Dr. Sefa Saygılı, "Dini eğitimleri olmayanları inandırıyordu. Kendisini mehdiliğe göre endekslemişti. Hedefi bu şekilde şer imparatorluğu kurmaktır" dedi.

Prof. Sefa Saygılı'nın Adnan Oktar ve Oktar Babuna hakkındaki özel açıklamalarının tamamını aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz...

ADNAN OKTAR'IN DOKTORUNDAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR