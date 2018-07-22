Atatürk'e hakaret eden kadın mahkemeye sevk edildi!

Erzurum'un İspir ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirlenen 23 yaşındaki S.İ, Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince halasının Demetevler semtindeki evinde gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelininin Güvenlik Şube Müdürlüğündeki ifade işlemleri tamamlanarak mahkemeye sevk edildi.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret ederken o anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medya hesabından paylaşan Safiye İ. ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı.

Başsavcılık, Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle Ankara'da gözaltına alınan Safiye İ.'nin, 5186 Sayılı Yasa'ya muhalefet ederek Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini bildirdi.

Sosyal medyada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'ye gözaltı!