Başkan Erdoğan'dan çifte mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. "Aziz milletimizin kendi kaderini, kendi geleceğini tayin etme iradesini tüm dünyaya ilan ettiği Erzurum Kongresi, Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan yolun kilometre taşlarından biri olmuş, milli birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine büyük katkı sağlamıştır" diyen Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin bölgesel planlanmasına rağmen istiklal mücadelesinin ilkelerinin belirlenmesinde öncü rol oynaması nedeniyle ulusal bir nitelik kazandığını belirterek şunları kaydetti:



"Erzurum'da ilan edilen, manda ve himayeyi kesinlikle reddeden milli irade doğrultusunda, aziz milletimiz topyekun bir mücadele başlatmış ve Kurtuluş Savaşı'nın nihai hedefini ortaya koymuştur. Bağımsızlık mücadelemizin yol haritasının şekillendiği Erzurum'da ortaya konan azim ve kararlılık, bugün bizlere de ilham kaynağı olmakta, geleceğe yürüyüşümüzde bizlere güç katmaktadır. Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yad ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."



"HATAY BİR ARADA YAŞAMA İDEALİMİZİN SEMBOLLERİNDEN BİRİDİR"





Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Temmuz Hatay'ın anavatana katılışının yıl dönümü için de mesaj yayımladı. Hatay'ın kararlı bir şekilde yürütülen barışçı ve akılcı politikalar ile 79 yıl önce anavatana katıldığını anımsatan Erdoğan, bunun Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye'nin en büyük kazanımlarından biri olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:



"Bu anlamlı gelişme siyasi ve diplomatik bir başarı olarak ülkemizin tarihinde önemli yer edinmiştir. Bağımsız Hatay Parlamentosu'nun Hatay'ın kaderini anavatanın kaderiyle birleştiren kararıyla, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesini şiar edinen ülkemizin, uluslararası camiadaki saygınlığı ve etkinliği artmıştır. Tarih boyunca kadim medeniyetlerin merkezi olan, farklı dinleri, kültürleri ve anlayışları bünyesinde barındıran Hatay, kardeşlik ve barış içinde bir arada yaşama idealimizin sembollerinden biridir.



-"HATAY'IN ANAVATANA KATILMASININ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUM"-



Hataylıların hür iradesiyle gerçekleşen kucaklaşma, aziz milletimizin birlik ve beraberliğini her şeyin üstünde tuttuğunun göstergesi olmuştur. 79 yıl önce olduğu gibi bugün de, ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek, geleceğe aynı azim ve kararlılıkla yürüyoruz. Hatay'ın anavatana katılmasının yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal ve Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen olmak üzere bu milli dava uğruna çaba harcayan herkesi rahmetle yad ediyor; Hataylıları ve bütün vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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