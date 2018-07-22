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Dışişleri BakanI Azerbaycan’a gidiyor

Dişişleri Bakanı , 24 Temmuz’da Azerbaycan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Giriş Tarihi: 22.7.2018 12:00 Güncelleme Tarihi: 22.7.2018 12:12
Dışişleri BakanI Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan’a gidiyor

Dışişleri Bakanlığından ziyarete ilişkin yapılan açıklamaya göre; söz konusu ziyaret, iki ülke arasındaki stratejik ve çok boyutlu ilişkilerin gündeminde yer alan ikili, bölgesel ve çok taraflı meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasına imkan sağlayacak.

Bakan Çavuşoğlu'nun Azerbaycan ziyareti, Cumhurbaşkanı 'ın 10 Temmuz günü Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ziyarette ele alınan konuların takibi bakımından da yararlı olacak. Çavuşoğlu'nun ziyareti sırasında, Azerbaycanlı mevkidaşı Elmar Memmedyarov'la görüşmesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başbakan Nevruz Memmedov tarafından da kabul edilmesi öngörülüyor.

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Dışişleri BakanI Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan’a gidiyor
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