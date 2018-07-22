Erzincan'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Erzincan
İl Jandarma Komutanlığı'nca "Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül 18-01(54) Operasyonu" kapsamında Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında icra edilen pusu/dinleme ve keşif/gözetleme faaliyetleri esnasında operasyon birliklerince 21 Temmuz 2018 Cumartesi
günü tespit edilen Bölücü Terör Örgütü (BTÖ
) mensubu 2 terörist, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Jandarma Genel Komutanlığına ait J-SİHA (Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı
) atışıyla etkisiz hale getirildi.
Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla ilimizde terör unsurlarının bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.