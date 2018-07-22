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'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erzincan’ın Kemah ilçesi kırsalında günü tespit edilen Bölücü Terör Örgütü () mensubu 2 terörist, Jandarma Genel Komutanlığına ait J-SİHA (Jandarma Silahlı ) atışıyla etkisiz hale getirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.7.2018 13:23 Güncelleme Tarihi: 22.7.2018 13:24
Erzincan'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
İl Jandarma Komutanlığı'nca "Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül 18-01(54) Operasyonu" kapsamında Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında icra edilen pusu/dinleme ve keşif/gözetleme faaliyetleri esnasında operasyon birliklerince günü tespit edilen Bölücü Terör Örgütü () mensubu 2 terörist, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Jandarma Genel Komutanlığına ait J-SİHA (Jandarma Silahlı ) atışıyla etkisiz hale getirildi.

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla ilimizde terör unsurlarının bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.
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Erzincan'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
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