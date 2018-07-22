Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Hakkari’de 2’si kadın 9 terörist etkisiz hale getirildi

’de 2’si kadın 9 terörist etkisiz hale getirildi

’de aralıksız süren operasyonlarda 'ya darbe vurulmaya devam ediliyor. Dün gerçekleştirilen hava operasyonunda 2’si kadın 9 terörist etkisiz hale getirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.7.2018 18:25 Güncelleme Tarihi: 22.7.2018 18:29
Hakkari’de 2’si kadın 9 terörist etkisiz hale getirildi
Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün / bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "21 Temmuz 2018 günü saat 15.30 sıralarında ilimiz merkez Kavaklı köyü Yoncalı bölgesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait F-16 uçakları ile düzenlenen hava harekatı sonrası, İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölgede icra edilen operasyon neticesinde 2'si kadın olmak üzere toplam 9 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Çok sayıda silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi de ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Hakkari’de 2’si kadın 9 terörist etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN