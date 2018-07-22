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Kolunda alçı olduğu için 'ye alınmadı! Daha önce bildirmediği için...

'ta, kolunun alçıda olduğunu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine () bildirmeyen aday sınava alınmadı. Sınava alınmayan aday gazetecilere yaptığı açıklamada, "Alçılı olarak sınava alınmayacağımı bilmiyordum. Zaten alçıya alınalı 3 gün oldu" dedi.

Giriş Tarihi: 22.7.2018 12:46 Güncelleme Tarihi: 22.7.2018 12:47
Kolunda alçı olduğu için KPSS'ye alınmadı! Daha önce bildirmediği için...

Öğretmenlik ve kamudaki A ve B grubu kadrolar için 4 oturumda gerçekleştirilecek Kamu Personel Seçme Sınavı'nın () birinci oturumuna Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) yerleşkesinde girecek adaylar, giriş belgelerini göstererek ve arama yapılarak içeriye alındı.

Birçok aday yanlarında getirdiği araba anahtarı, çanta, cüzdan, telefon, kent kart, koltuk değneği gibi eşyalarını salon girişinde bıraktı.

ÖSYM'YE BİLDİRMEDİĞİ İÇİN ALINMADI

Adaylardan Furkan Uzunoğlu, kolunun alçıda olduğunu 'ye bildirmediği için sınava alınmadı. Uzunoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Alçılı olarak sınava alınmayacağımı bilmiyordum. Zaten alçıya alınalı 3 gün oldu, alçılı girmek de yasakmış. Giriş belgesinde de yazmıyor, bize de bilgilendirme olmadı." diye konuştu.

Kimi adaylar ise sınavda kabul edilmeyen kimlik belgesi getirdiği veya geç kaldığı için sınava giremedi.

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Kolunda alçı olduğu için KPSS'ye alınmadı! Daha önce bildirmediği için...
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