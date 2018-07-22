Son dakika: Meral Akşener istifa mı etti? İYİ parti lideri Meral Akşener'in istifa haberi

İYİ Parti'nin Afyonkarahisar'da yapılan 1. Çalıştayı'nda çıkan tartışmalar üzerine Genel Başkan Meral Akşener'in istifa ettiği öne sürüldü.

Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, İYİ Parti Afyonkarahisar kampında yaşanan tartışmaların ardından salonu terk etmesi üzerine istifa etti yorumları yapıldığı öğrenildi. Diğer parti yöneticilerinin de Akşenir'i ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

İYİ PARTİ KAMPINDA NELER OLDU?

İYİ Parti'nin Afyonkarahisar Sandıklı'daki kampında sert tartışmalar yaşandı. Tartışmaların ardından Meral Akşener salonu terk etti. Eleştiriler sonrası Akşener'in toplantıyı terk etmesi istifa iddialarını gündeme getirdi.

FATİH ERYILMAZ İSTİFA ETMİŞTİ

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Fatih Eryılmaz, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.