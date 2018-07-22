Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Meral Akşener istifa mı etti? İYİ parti lideri Meral Akşener'in istifa haberi

: istifa mı etti? İYİ parti lideri Meral Akşener'in istifa haberi

haberi... İYİ Parti'nin 'da yapılan 1. Çalıştayı'nda çıkan tartışmalar üzerine Genel Başkan 'in istifa ettiği öne sürüldü. Henüz Merak Akşener'in istifa ettiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Vatandaşlar Meral Akşener istifa etti iddiası hakkında açıklama beklerken İYİ Parti olağanüstü kongreye gitme kararı aldı

Giriş Tarihi: 22.7.2018 18:45 Güncelleme Tarihi: 22.7.2018 18:45
Son dakika: Meral Akşener istifa mı etti? İYİ parti lideri Meral Akşener'in istifa haberi

İYİ Parti'nin 'da yapılan 1. Çalıştayı'nda çıkan tartışmalar üzerine Genel Başkan 'in istifa ettiği öne sürüldü.

Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, İYİ Parti Afyonkarahisar kampında yaşanan tartışmaların ardından salonu terk etmesi üzerine istifa etti yorumları yapıldığı öğrenildi. Diğer parti yöneticilerinin de Akşenir'i ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

İYİ PARTİ KAMPINDA NELER OLDU?

İYİ Parti'nin Afyonkarahisar Sandıklı'daki kampında sert tartışmalar yaşandı. Tartışmaların ardından Meral Akşener salonu terk etti. Eleştiriler sonrası Akşener'in toplantıyı terk etmesi istifa iddialarını gündeme getirdi.

FATİH ERYILMAZ İSTİFA ETMİŞTİ

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Fatih Eryılmaz, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Meral Akşener'in İYİ Parti'den istifa ettiği iddia edildi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Meral Akşener istifa mı etti? İYİ parti lideri Meral Akşener'in istifa haberi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN