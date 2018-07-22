Adnan Oktar Örgütü ile ilgili son dakika haberi! Adnan Oktar'ın serveti dudak uçuklatıyor

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yapılan operasyon ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Tam 31 ayrı suçdan hakkında tutuklama kararı bulunan Adnan Oktar, casusluk, çocuklara cinsel istismar, inanç istismarı gibi bir çok suç tarafından hakkında soruşturma bulunuyor. Adnan Oktar'ın örgüte katılan kadınları ruh ve sinir sağlıklarını bozarak köle haline getirdiği iddia edildi. Adnan Oktar'ın dudak uçuklatan serveti ise rapor ile açıklandı.



İŞTE ADNAN OKTAR'IN SERVETİ

Yeni Şafak gazetesinden haberine göre Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda Adnan Oktar Suç Örgütü'nün serveti açıklandı. Adnan Oktar'ın ve üyelerinin banka hesaplarında yapılan incelemeler doğrultusunda Adnan Oktar'ın serveti belli oldu. İlk belirlemlere göre 200 milyon dolar serveti olarak bilinen Adnan Oktar'ın servetinin çok daha fazla olduğu öne sürüldü. MASAK'ın hazırladığı raporlar doğrultusunda 1 milyar dolara yakın serveti olduğu iddia edildi. Özellikle kandırılarak örgüte alınan kadınların paralarına çöküldükten sonra serbest bırakıldığı ve intihar eşiğine getirildiği tespit ediliyor.

FETULLAH GÜLEN İLE AYNI DÖNEMDE ORTAYA ÇIKMIŞ

Adnan Oktar'a sorguda kaldığı 13 saat boyunca çeşitli sorular yönelten Mali Suçlarla Mücadele polisi, özelikle 1980 öncesine ilişkin sorduğu sorulara yanıt alamadı. Kaçamak cevap veren Oktar'ın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri terörist Fetullah Gülen'le birlikte 1980 yılında Darwinizm karşıtı sempozyum ve konferanslarda boy gösterdiği ortaya çıktı. Fetullah Gülen ve Adnan Oktar'ın verdiği bu konferansları Katolik kilisesinin desteklediği ve Oktar'ın yazdığı Darwinizm karşıtı kitapları Katolik kilisesinin desteğiyle bastığı belirlendi.