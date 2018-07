Sosyal medya şantajını örgüte gelir kapısı yaptılar

BUGÜN NELER OLDU

Farklıyöntemlerle örgüte para toplayan Adnan Oktar ve kediciklerinin sosyal medyayı da para musluğuna çevirdiği ortaya çıktı. Kendilerine yönelik en ufak eleştiri ve hakarete karşı harekete geçen örgüt, şikâyetçi oldukları kişilere "şu kadar para verirsen suç duyurusunu geri çekeriz" diyerek para toplamış.Hakkındaki 31 ayrı suçlama nedeniyle önce gözaltına alınan ve daha sonra 168 örgüt üyesiyle birlikte tutuklanan Adnan Oktar, tıpkı FETÖ gibi para toplamak için her yöntemi denemiş. Zengin ailelerin çocuklarından örgüte para aktarılmasının yanı sıra sosyal medya üzerinden de ciddi meblağlar toplanmış.Buna göre örgüt üyelerinin bir kısmı sosyal paylaşım sitelerini yakın takibe alarak, Adnan Oktar'la ilgili vatandaşın yaptığı yorumları didik didik inceliyordu. Buralarda Oktar ve kediciklerle ilgili her türlü olumsuz yorum, hakaret ve küfür gibi paylaşımlar tespit edilirse kayıt altına alınarak İstanbul Anadolu Adliyesi 'ni mesken tutan avukatlara aktarılıyordu. Savcılığa başvuran avukatlar, savcılığın uzlaşma teklifini kabul ettiklerinde uzlaşma bürosuna gidiliyordu. Oktar'ın avukatları burada ise suç duyurusundan vazgeçmek için karşı taraftan para talep ediyordu. Oktar'ın suç duyurusuyla karşı karşıya olan kişilerin de "Şu kadar para verin suç duyurusunu geri çekelim" teklifini kabul etmek zorunda kaldıkları anlaşıldı.Örgütünbu yöntemle para toplamak için adeta Anadolu Adliyesi'ni tıkadığı, savcıların her gün Adnan Oktar adına açılmış suç duyurularıyla uğraşmak zorunda kaldığı ifade ediliyor. 2 yıl öncesine kadar örgütün sosyal medyadan para toplama yönteminin yoğun şekilde devam ettiği, ancak Oktar'ın hedefindeki bazı kişilerin "Adnan Oktar'ın akıl sağlığının" yerinde olup olmadığını gündeme getirmeye başlamasıyla örgütün bu yöntemi azalttığı ifade ediliyor.