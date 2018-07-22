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Başkanı Yıldırım'ın torun sevinci

Başkanı ve eşi , 6. torunlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.7.2018 18:22
TBMM Başkanı Yıldırım'ın torun sevinci

Alınan bilgiye göre, Erkam ve İlknur Yıldırım çiftinin 'daki özel bir hastanede dün gece saatlerinde erkek çocuğu dünyaya geldi.

Ahsen isimli bir kızları da bulunan çiftin ikinci çocuğuna Erhan ismi verildi.

Başkanı Yıldırım ile eşi , hastaneye gelerek torunlarını sevdi, Erkam ve İlknur çiftinin sevincine ortak oldu.

, daha sonra hastanede hasta ziyaretlerinde bulundu.

Hastane çıkışında vatandaşlar Binali Yıldırım'a yoğun ilgi gösterdi. Yıldırım, çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Yıldırım'ın Bülent-Seda Yıldırım çiftinden Bahar Sena (12) ve Erva Eda (7), Özkan-Büşra Köylübay çiftinden ise Elif (7) ve Ali (6) isimli torunları bulunuyor.

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TBMM Başkanı Yıldırım'ın torun sevinci
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