Usulsüzlükten yargılanacak

İçişleri
Bakanlığı tarafından görevden alınan Beşiktaş
eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar
ve İmar Müdürü hakkında, usulsüz imar düzenlemesine ilişkin açılan soruşturmada "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılanacak.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddanamede 2014'te tamamlanan ve mağdur arsa sahibinin ihbarı ile açılan soruşturma kapsamında, müteahhidin giriştiği imar usulsüzlüğüne uzun zaman geçmesine karşı göz yumulduğu, binanın yıkılmadığı bu nedenle kasıt bulunduğuna yer verildi. Dava, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.