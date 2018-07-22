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Usulsüzlükten yargılanacak

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.7.2018
Usulsüzlükten yargılanacak
İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan eski Belediye Başkanı ve İmar Müdürü hakkında, usulsüz imar düzenlemesine ilişkin açılan soruşturmada "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılanacak.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddanamede 2014'te tamamlanan ve mağdur arsa sahibinin ihbarı ile açılan soruşturma kapsamında, müteahhidin giriştiği imar usulsüzlüğüne uzun zaman geçmesine karşı göz yumulduğu, binanın yıkılmadığı bu nedenle kasıt bulunduğuna yer verildi. Dava, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
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Usulsüzlükten yargılanacak
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