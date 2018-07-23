1994'lüler bedelli askerlikten yararlanabilecek mi? - 1994 doğumlular bedelli askerlik bekliyor!

Bedelli askerlik için son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş komisyona verilecek son teklifin 21 gün olacağını söyledi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan gelişmeler doğrultusunda bedelli askerlik yaş sınırı 31 Aralık 1993 tarihi olarak açıklanmıştı. 1994 doğumlu gençler bu gelişmeler üzerine sosyal medyada bir kampanya başlatarak yeni gelişmeleri umutla beklemeye devam ediyor. '1994 doğumlu kişiler bedelli askerlikten faydalanacak mı' sorusunun cevabı araştırılmaya başladı.

1994 DOĞUMLULAR BEDELLİ ASKERLİKTEN FAYDALANABİLECEK Mİ?

Bedelli askerlik yasasına '25 yaşından gün alanlar da dahil' ibaresinin eklenmesini isteyen 1994 doğumluların kampanyasına çok sayıda mesaj atıldı. Bugün yaşanan son gelişmelere göre bedelli askerlik yaş sınırının sabit kaldığı açıklandı.

BEDELLİ ASKERLİK ŞARTLARI NETLEŞİYOR!

Bugün 13.00'da toplanacak kurul ile birlikte Bedelli askerlik düzenlemesi görüşülecek. Bedelli askerlik düzenlemesinin torba yasası TBMM plan ve bütçe komisyonunda görüşülecek. Toplantı sonunda bedelli askerlik ile ilgili şartların tam olarak netleşmesi bekleniyor.