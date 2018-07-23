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Akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 16 şüpheli adliyede

'nin Körfez ilçesi merkezli 13 ilde düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda gözaltına alınan 30 kişiden 16'sı, adliyeye sevk edildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 11:52 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 11:52
Akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 16 şüpheli adliyede

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kocaeli, Bursa, Afyonkarahisar, Manisa ve Burdur'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 350 bin TL değerinde toplam 60 bin 170 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Bu operasyonun ardından, polis ekiplerinin akaryakıt kaçakçılarına yönelik 8 aydır yürüttüğü soruşturma kapsamında, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 13 ilde 30 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı, Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından sabah saatlerinde Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. 14 kişinin ise savcılık talimatı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 16 şüpheli adliyede
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