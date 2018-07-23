Bedelli düzenlemesinin de bulunduğu "torba teklif" komisyonda

Muş, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin sahibi olarak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine bilgi verdi.

Teklifin 5 maddesinin Milli Savunma Bakanlığının yetki alanıyla ilgili konular olduğunu belirten Muş, teklifte yer alan bedelli askerlik düzenlemesinin, toplumsal talep olarak karşılarına çıktığını bildirdi. Muş, belirli bir yaşın üzerinde olan ve çeşitli nedenlerle askerlik görevini yerine getiremeyen çok sayıda vatandaşın, bu talepleri sürekli olarak dile getirdiklerini anlattı.

Muş, bakaya ve yoklama kaçağı sayılarındaki artışın, bedelli askerlik yönündeki bir kanuni düzenlemeyi zaruri hale getirdiğini ifade etti.

Bedelli askerlik uygulamasının, benzer nedenlerle geçen yıllarda da hayata geçirildiğini anımsatan Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaptığımız düzenleme ile 25 yaş ve üzeri 1 milyon 324 bin kişinin yararlanma imkanı var. Bunun içinde yoklama, tecil, bakaya da dahil. Bedelli askerlikten 1987'de 12 bin 283 kişi istifade etmiş olup toplam 123 milyon 27 bin TL gelir elde edilmiştir. 1992'de 38 bin 64 kişi istifade etmiştir. 1999 yılında 72 bin 680 kişi istifade etmiştir. 1992 ve 1999 yılındaki uygulamadan toplam 1 milyar 281 milyon 260 bin Mark gelir elde edilmiştir. 2011 yılında 70 bin 120 kişi istifade etmiştir. 2 milyar 103 milyon 600 bin lira gelir elde edilmiştir. 2014'te 203 bin 950 kişi istifade etmiştir, 3 milyar 671 milyon 100 bin lira gelir elde edilmiştir.

1987, 1992 ve 1999 yıllarında yapılan kanuni düzenlemelerde bedelli askerlikten elde edilen gelir bütçeye kaydedilmiştir. 2011'de yapılan bedelli askerlik düzenlemesinde elde edilen gelir Aile Sosyal Politikalar Bakanlığına, 2014 yılında yapılan bedelli askerlik düzenlemesinin geliri Savunma Sanayii Destekleme Fonuna aktarılmıştır. 1987 yılında yapılan kanuni düzenlemede bedelli askerlikten yararlanma yaşı 29 yaş ve üzeri olarak belirlenmiştir. 1992'de 28 yaş ve üzeri, 1999'da 27 yaş ve üzeri, 2011'de 30 yaş ve üzeri, 2014 yılında ise 26 yaş ve üzeri olarak belirlenmiştir."

Muş, teklifteki 28 gün temel askerliğin 21 güne indirilmesini içeren önerge vereceklerini anımsattı.

Kanun teklifiyle yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının dövizle askerlikteki 38 yaş sınırının da kaldırıldığına dikkati çeken Muş, "Teklifin 2. maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık sebebi ile haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da istekleri halinde yaş şartı aranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabi olmaksızın bu tekliften yararlanabileceklerdir." dedi.

Bedelli askerlikle ilgili düzenlemeden yaklaşık 1 milyon 324 bin vatandaşın yararlanacağını dile getiren Muş, ücretin 15 bin lira gibi makul bir rakam olmasının, başvuru sayısını artıracağını vurgualdı.

Muş, teklifte, yasa dışı bahisten elde edilen gelirin terör örgütlerine finansal destek olarak kullanılmasının önüne geçecek 5 maddenin de yer aldığını anlattı.

-"40 MİLYARLIK KAYNAK"

Bu 5 maddede iki büyük probleme çözüm getirileceğini ifade eden Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk olarak önümüzdeki ay sona erecek olan yasal bahis oyun sözleşmesi dolayısı ile yeni yapılacak ihalenin en kısa sürede tamamlanmasına imkan verecek düzenlemeler getirilmiştir. Yapılacak olan ihalede, istenen bir önceki yılın hasılat tutarının yüzde 5'i oranında geçici teminat, yüzde 10'u oranında kesin teminat alınmasında oranlar sırasıyla yüzde 3'e ve yüzde 6'ya indirilmiştir. İkinci olarak ise sektörü uluslararası gerçeklikler ile uyumlu hale getirerek, rekabet gücünü attırarak sektörde yasa dışı alanlarda oynanan bahisleri yasal zemine taşıyacak düzenlemeler getirilmiştir. Yasa dışı ve yurt dışına giden kaynağı toplam olarak ifade ediyorum, yaklaşık 40 milyar TL olduğu tahmin edilen bir kaynak söz konusu. Bu kaynaklardan terör örgütlerinin kendilerine finansman sağlamaya çalıştıkları gözlemlenmiştir. Bu rakam, devletin ilgili kurumlarının tespit ettiği rakamdır. Emniyet ve kolluk kuvvetlerinin yaptığı operasyonlarda terör örgütlerine mensup terör unsurlarının, -bunun içinde PKK, FETÖ terör örgütlerinin olduğu emniyet birimlerince belirlenmiş- buradan bir kaynak transferi sağlandığı görülmüştür. Yapılacak düzenlemeyle yurt dışına çıkan hem de yasal zemini olmayan bu kaynağın önüne geçilmeye çalışılmaktadır.

Terör örgütüne yakın insanların internet kafe, oyun salonu, spor dernekleri, kahvehane adı altında açtıkları iş yerlerinde yasa dışı bahis oynattıkları, örgüt yöneticilerinin talimatlarına göre hareket ettikleri, örgüt faaliyeti kapsamında alacaklarını şahısları tehdit ederek talep ettikleri, bazı şahıslara zorla senet imzalattıkları, bankalardan kredi çektirdikleri, ellerindeki varlıkları zorla sattırdıkları, suç gelirini aklamaya çalıştıkları gibi pek çok suç işledikleri tespit edilmiştir. Son yıllarda yaşanan bazı somut olaylardan örnek verecek olursak; Aydın Kuşadası'nda, Mardin Kızıltepe'de, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van'da yapılan operasyon ve işlemler sonucu yasadışı bahis organizasyonlarının teröre finansman sağladıkları tespit edilmiştir."

Yasa dışı bahisin rekabet üstünlüğünü ortadan kaldırmak için yasal bahis oyunlarında ikramiye oranının brüt üst sınırının yüzde 59'dan yüzde 83'e çıkarılmasını teklif ettiklerini aktaran Muş, böylece yasal bahis oyunlarının, uluslararası güncel piyasa şartlarına uygun hale getirilerek oyuncuların yasa dışı bahis oyunlarını tercih etmeleri için nedenlerin ortadan kaldırılmaya çalışılacağını dile getirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, teklifte sağlık alanındaki 6 maddelik düzenlemeler hakkında da bilgi verdi. Muş, "Teklifte öngörülerimiz, tabiplerimize verilen ek ödeme tavanlarının esnetilmesi, sağlık personelinin adil ve dengeli dağılımının sağlanması, atıl kapasiteye meydan verilmemesi, Sağlık Bakanlığınca yapılan istihdam planlamasının uygulanabilmesi, sağlık turizminin teşvikine ve hizmet kapasitesinin arttırılmasına yönelik olmak üzere uzman olanlar tarafından verilen sağlık hizmetleri için sağlık kuruluşları arasında iş birliği yapılmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

-KANAL İSTANBUL İÇİN DÜZENLEME

Sunumun ardından Muş'un kanun teklifi, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'ın kanun teklifiyle birleştirildi.

Turan da teklif sahibi olarak söz aldı. Turan, şu ana kadar yapılmış birçok hizmetin yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu şekilde büyük finansman ve yüksek teknoloji gerektiren Kanal İstanbul gibi su yolu projelerinin de ileri teknolojiyle günümüz ihtiyaç ve şartlarına uygun hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu projelerin yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilmesi için düzenleme yapılmıştır." dedi.

Söz konusu projede, özel sektörün sermayesi ve dinamizminden faydalanılması, özel sektörün rekabet gücünün arttırılması ve projelerin maliyetlerinin en aza indirgenmesinin de hedeflendiğini dile getiren Turan, Türkiye'nin bu anlamda birçok devasa uluslararası projeye yap-işlet-devret modeliyle imza attığını kaydetti.

Teklifin görüşmeleri devam ediyor.