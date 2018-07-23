Darbeci pilottan motivasyon notu

Sıncan Cezaevi'nde infaz koruma memurlarınca, 22 Şubat'ta FETÖ
tutuklularının bulunduğu koğuşta yapılan aramada sanık Hüseyin Türk
'ün bir kâğıdı parçalara ayırarak çöp kutusuna attığının görülmesi üzerine durum cezaevi yönetimine bildirildi. Memurlar tarafından çöpten alınarak birleştirilen kâğıt üzerindeki notun, örgütsel doküman niteliğinde olduğunu tespit eden cezaevi yönetimi, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 'BUNLAR DA GEÇER' NOTU
Başsavcılık da notun FETÖ mensuplarının motivasyonlarını artırmak ve örgütün çözülmesini engellemek amacıyla yazıldığını tespit ederek şüpheli hakkında "silahlı terör örgütü üye olmak" suçundan fezleke hazırladı. Fezlekede, şüphelinin halen FETÖ'nün hiyerarşik yapısı içinde konumunu devam ettirdiği, üzerine atılı suçun temadinin (sürmesinin) kesildikten sonra işlenmesi nedeniyle yeni bir suç oluşturacağı kanaatine varıldığı vurgulandı. Notta ise şu ifadeler yer alıyor: "Kardeşlerim, sizlerle görev yapmak benim için onudur. Sizin gibi cengaverlerle aynı gemide bir tayfa olduğum için bizim rütbelerimizi almış olabilirler, aldırmıyorum. Bu günler elbet birgün bitecek ve belki de çok daha büyük görevler verilecek."