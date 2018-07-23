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İdris Kardaş: Faşistlere öyle bir gol attı ki…

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi nedeniyle Almanya’daki ırkçı zihniyetin saldırısına uğrayan milli futbolcu , en güzel golünü Alman faşistlere attı. Aktuel yazarı İdris Kardaş bugünkü yazısında Alman milli takımında yer almayacağını açıklamasının ardından uğradığı linç kampanyasını kaleme aldı ve ekledi: “Bugün onu yalnız bırakırsak bir daha hiç kimse ile ilgili değerlerini, inanışlarını, kimliğine olan vurgusunu özgürce yapamaz hale gelir. Nice Mesut Öziller çıkacaktır ileride.”

Giriş Tarihi: 23.7.2018 17:08 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 17:09
İdris Kardaş: Faşistlere öyle bir gol attı ki…

AKTUEL YAZARI İDRİS KARDAŞ'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Tehlikenin farkında olmalarını anlatmak için iyi bir fırsat.

Mesele 'in çocukluktan itibaren kurduğu hayallerin yıkılması değil sadece.

Avrupa'nın ürettiği ve gün geçtikçe de artan bu faşist siyasi ortamın dünya barışı ve demokrasisi için büyük bir tehlike olduğunu anlatabiliriz. Dünyanın en fazla mülteci barındıran ülkesi olarak Avrupa'nın Mesut Özil özelinde sahip oldukları zihniyeti eleştirmeliyiz. Her yerde yapmalıyız bunu.

Devletin ilgili kurumları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, medya ve diğer kesimlerden herkes bu konuda Mesut Özil'i yalnız bırakmamalı. Zira bugün onu yalnız bırakırsak bir daha hiç kimse ile ilgili değerlerini, inanışlarını, kimliğine olan vurgusunu özgürce yapamaz hale gelir. Nice Mesut Öziller çıkacaktır ileride. Onların cesaretle, sağlam iradeyle, geldikleri kültürle ve değerleriyle barışık olması için Mesut Özil'in yanında olmalıyız. Bunu da tüm dünyaya haykırabilmeliyiz. Hem kendi gücümüzü göstermek açısından hem de Özil'in gurur duyduğu Müslüman kimliğinin gücünü azımsayamayacaklarını görmeleri açısından bu çok önemli.

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İdris Kardaş: Faşistlere öyle bir gol attı ki…
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