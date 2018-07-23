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Akıncı, Dışişleri Bakanı 'nu kabul etti

() , Dışişleri Bakanı Mevlüt 'nu kabul etti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 22:42
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti

() , Dışişleri Bakanı Mevlüt 'nu kabul etti.

24 Haziran seçimlerinin ardından bir kez daha görevini üstlenen Çavuşoğlu, ilk yurt dışı ziyaretini yaptığı KKTC'de Cumhurbaşkanı Akıncı ile 'nda bir araya geldi.

Akıncı ve Çavuşoğlu'nun baş başa görüşmesinin ardından heyetlerarası yemeğe geçildi.

Bakan Çavuşoğlu, yarın da Cumhurbaşkanı Akıncı ve Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla görüşecek.

Çavuşoğlu, daha sonra Akıncı ile ortak basın açıklaması yapacak.

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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti
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