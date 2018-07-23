KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.

24 Haziran seçimlerinin ardından bir kez daha Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenen Çavuşoğlu, ilk yurt dışı ziyaretini yaptığı KKTC'de Cumhurbaşkanı Akıncı ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Akıncı ve Çavuşoğlu'nun baş başa görüşmesinin ardından heyetlerarası yemeğe geçildi.

Bakan Çavuşoğlu, yarın da Cumhurbaşkanı Akıncı ve Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla görüşecek.

Çavuşoğlu, daha sonra Akıncı ile ortak basın açıklaması yapacak.