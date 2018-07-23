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'de 3 şüphelisi gözaltına alındı

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonunda şüphelisi 3 kişi yakalandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 12:05
Nevşehir'de 3 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa yapılan operasyonda, haklarında Terör Örgütü ile bağlantılı oldukları tespit edilen Irak Uyruklu; G.F.G.A.M. , F.G.A.M. ve O.S.J.J. isimli şüpheli şahıslar TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyon neticesinde yakalandı.

Gözaltına alınan (3) şahısın mahkemeden alınan arama kararına istinaden ikametlerinde arama yapılarak dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda şahıslar ifadelerinin alınmasına müteakip Adli Makamlara sevk edilerek Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakıldı.

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Nevşehir'de 3 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı
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