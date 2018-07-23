Sakarya'daki darbe girişimi davası

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 86'sı tutuklu 222 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel hazırlanan Ferizli Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Mahkeme heyeti, celse arasında gelen evrak ve talepler ile bazı sanıkların sunduğu yazılı savunmaları zapta geçirdi.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmada, 9 sanık ve avukatı esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatların esas hakkındaki savunmalarını yapmaya devam etmeleri için duruşmaya yarına kadar ara verdi.

MÜTALAADAN

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasında, aralarında meslekten ihraç edilen askerler, 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, eski Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan'ın da bulunduğu 86'sı tutuklu 127 sanığın, "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Mütalaada, 3 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan beşer yıldan 15'er yıla kadar hapis, "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edilirken, soruşturma safhasında adli kontrol kararıyla tahliye edilen 15 sanık ile yargılama aşamasında tahliye edilen 29 sanık için yakalama kararı çıkartılması isteniyor. Mütalaada, 92 tutuksuz sanık hakkında ise beraat talebinde bulunuluyor.

İddia makamı ayrıca Sakarya Valiliği'nin kuşatılmasına yönelik yönetici durumunda oldukları değerlendirilen ve ihraç edilen 9 askerin, "silahlı örgüt kurmak ve yönetmek" ile mağdur/müşteki sayısınca on ikişer kez "öldürmeye teşebbüs" suçlarından da cezalandırılmalarını istiyor.

İDDİANAMEDEN

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, darbe girişimi sırasında Sakarya Valiliği'nin işgaline ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz, meslekten ihraç edilen askerler 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, eski Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan, Albay Ahmet Üzer, Yarbay İsmail Öcal, Binbaşı Ali Şahin, Yüzbaşı Yavuz Soyer, Üsteğmen Kayhan Demir ile 171 asker ve bir sivil şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun "Anayasa'yı ihlal" suçunu düzenleyen 309, "kasten öldürmek" suçunu düzenleyen 81. ve 35. maddeleri uyarınca birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 185 yıl altışar aydan 319'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Subay, astsubay, erbaş, erler ve bir sivilden oluşan 42 sanık hakkında da çeşitli suçlardan hapis cezaları talep edilen iddianamede, 50 sanık hakkında ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un müşteki olarak bulunduğu iddianamede, valiliğin işgali sırasında yaralanan 19 vatandaş da mağdur olarak yer alıyor.

Mahkeme heyeti, eski AK Parti Milletvekili Ali İnci, 15 Temmuz Camisi Mahallesi Muhtarı Yunus Özçelik ve polis memuru Abdullah Karabulut'un davaya müdahil olma taleplerini kabul etmişti.

Mahkeme heyeti, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen hakkında aynı suçlardan Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ve "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz hakkında da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığından dosyalarının ayrılmasına ve bu mahkemelere gönderilmesine karar vermişti.