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SİHA’lar vurdu: 2 terörist etkisiz

AHMET KAVAK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018
SİHA’lar vurdu: 2 terörist etkisiz
Erzıncan Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca "Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül 18-01(54) Operasyonu" kapsamında Kemah ilçesi kırsalında operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda, J-SİHA (Jandarma Silahlı ) atışıyla 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Hakkâri'de de F-16 uçaklarıyla düzenlenen hava harekâtında 2'si kadın olmak üzere 9 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Hakkâri Şemdinli'de ise teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda Sait Demirbaş isimli güvenlik korucusu şehit oldu.
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SİHA’lar vurdu: 2 terörist etkisiz
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