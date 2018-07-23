SİHA’lar vurdu: 2 terörist etkisiz

Erzıncan Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca "Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül 18-01(54) Operasyonu" kapsamında Kemah ilçesi kırsalında operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda, J-SİHA (Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı
) atışıyla 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Hakkâri'de de F-16 uçaklarıyla düzenlenen hava harekâtında 2'si kadın olmak üzere 9 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Hakkâri Şemdinli'de ise teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda Sait Demirbaş isimli güvenlik korucusu şehit oldu.