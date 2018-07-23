Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Azez'de bombalı saldırı

Son dakika: Azez'de bombalı saldırı

'nin kuzeyindeki Azez ilçesinin Akterin beldesinde la saldırı düzenlendi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 12:28

'nin kuzeyindeki Azez ilçesinin Akterin beldesinde la saldırı düzenlendi.

Yerel yönetim binalarının bulunduğu alanda gerçekleştirilen saldırıda en az 1 sivil öldü, 23 sivil yaralandı. AA muhabirin olay yerinden aktardığı bilgiye göre, patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda maddi hasar oluştu, bazı araçlar yandı.

ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemlerini artırırken, Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri enkaz kaldırma ve yangın söndürme çalışmalarına başladı.

Halep Sivil Savunma Müdürü Ammar Selmo, "Bombalı araç, meclis binası önüne gelerek intihar saldırısı gerçekleştirdi. Ekiplerimiz patlama alanında çalışmalarına devam ediyor." dedi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Azez'de bombalı saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN