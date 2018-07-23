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Son Dakika: şüphelisi 3 kişi yakalandı

Son dakika haberi... İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonunda şüphelisi 3 kişi yakalandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 12:08
Son Dakika: DEAŞ şüphelisi 3 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa yapılan operasyonda, haklarında Terör Örgütü ile bağlantılı oldukları tespit edilen Irak Uyruklu; G.F.G.A.M. , F.G.A.M. ve O.S.J.J. isimli şüpheli şahıslar TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyon neticesinde yakalandı.

İKAMETLERİNDE YAPILAN ARAMADA DİJİTAL MATERYALLER BULUNDU

Gözaltına alınan (3) şahısın mahkemeden alınan arama kararına istinaden ikametlerinde arama yapılarak dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda şahıslar ifadelerinin alınmasına müteakip Adli Makamlara sevk edilerek Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakıldı.

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Son Dakika: DEAŞ şüphelisi 3 kişi yakalandı
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