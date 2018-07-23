Son dakika: Kılıçdaroğlu’na kötü haber

Bir dönem Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakınında bulunan CHP'liler değişim için imza verdi.

CHP'deki değişim rüzgarı şiddetini arttırmaya devam ediyor. Muharrem İnce'nin başını çektiği bu değişim hareketine Ankara'daki CHP'li üyeler ve delegeler de desteğini her geçen gün arttırıyor. Pursaklar ve Şereflikoçhisar'ın CHP ilçe başkanları değişim çağrılarına imza vererek destek olurken CHP Ankara İl Başkanlığı ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer almayı tercih etti. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de Kılıçdaroğlu'nun etrafında birleşirken bazı belediye meclis üyeleri ise değişimden yana kampanya yürütmeye başladı.

YOLLARI YİNE KESİŞTİ

Bunlardan birisi de Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili ve Çankaya Meclis Üyesi Doğan Yılmazkaya oldu. CHP'deki değişim için elini taşın altına koyan Yılmazkaya Kurultay için imza veren isimlerin arasına adını yazdırdığı iddia edildi. Yılmazkaya'nın yanı sıra CHP Parti Meclisi'nde bulunan eski Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, Yaşar Seyman, Ekrem Kerem Oktay ile CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Erdoğan Kılıç da Kurultay için imza veren isimler arasında yer aldığı ifade edildi. Değişim sürecinin en dikkat çeken yakınlaşması ise eski CHP Ankara Milletvekilleri Necati Yılmaz ile Aylin Nazlıaka arasında oldu. TBMM'deki Atatürk portresi tartışmalarının ardından ikilinin arası açılırken Aylin Nazlıaka CHP'den ihraç edilmişti. Aylin Nazlıaka'nın 24 Haziran'da aday gösterilmeyen Necati Yılmaz gibi partideki değişim için çalıştığı ifade edildi.

GÖNÜLLERDE ÇANKAYA

Yeniden Çankaya Belediye Başkanı olmak isteyen Alper Taşdelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun saflarında yer alırken bir dönem bu koltuğa aday olan Necati Yılmaz, Doğan Yılmazkaya ve Ekrem Kerem Oktay gibi isimlerin Muharrem İnce cephesinde yer alması dikkat çekti. Bu 3 ismin yanı sıra Yaşar Seyman ve Aylin Nazlıaka'nın da gönlünde Çankaya Belediye Başkanlığı olduğu Ankara kulislerinde yer alan güçlü iddialar arasında.