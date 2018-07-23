Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son Dakika: Siirt'te askeri araç devrildi: 4 asker yaralı

Son Dakika: 'te devrildi: 4 asker yaralı

Son dakika haberi... merkeze bağlı Bağgöze köyü yakınlarında devriye görevindeki askerlerin bulunduğu araç, takla atarak şarampole yuvarlandı. da, 4 asker yaralandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 17:22
Son Dakika: Siirt'te askeri araç devrildi: 4 asker yaralı

Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Merkeze bağlı Bağgöze köyü kırsalında devriye görevi yapan askerlerin bulunduğu araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle takla atarak şarampole yuvarlandı. da, içerisinde bulunan 4 asker yaralandı. Kaza haberinin duyulması üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi sevkedildi. Şarampole yuvarlanan araçtan çıkarılan yaralı askerler, ambulanslarla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Siirt'te askeri araç devrildi: 4 asker yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN