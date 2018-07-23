iRAN'DAN TRUMP'A SERT TEPKİ

İran Devrim Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Gulam Hüseyin Gaybpur, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını "psikolojik savaş" şeklinde nitelendirdi.

Milis Güçleri (BESİÇ) Başkanı Gaybpur, ABD Başkanı'nın sosyal medya üzerinden İran aleyhinde yaptığı açıklamalara ilişkin, "Trump'ın İran aleyhine açıklamaları psikolojik savaştır." ifadelerini kullandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, Trump'ın İran aleyhine adım atma isteğini hata olarak değerlendiren Gaybpur, devrim değerlerinden geri adım atmayacaklarını belirtti.

"HALK VE ORDU DİRENECEK"

ABD'nin İran'ı yok edinceye kadar durmayacağını dile getiren Gaybpur, "Halk ve silahlı kuvvetler düşmanlara karşı direneceklerdir." diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün yaptığı bir açıklamada, ABD yönetimini "tehdit" etmiş, Trump da buna karşılık Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ruhani'yi bir daha ABD'yi tehdit etmemesi için "uyarmıştı".