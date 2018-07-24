125 darbeci için ağırlaştırılmış müebbet istemi

FETÖ
'nün
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetlerle dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılıp cezaevine konulmasına ilişkin 1'i firari 126 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, dönemin Kara Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Selim Mert ile diğer tümgeneraller Hasan Nevzat Taşdeler ve Recep Yüksel'in de aralarında bulunduğu 125 sanığın 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.