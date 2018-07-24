Bedelli askerlikte süre 21 GÜN

Bedelli askerliğe ilişkin yasa teklifi TBMM
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. AK Parti
İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'in, bedellide 28 gün olan eğitim süresinin 21 güne düşürülmesi yönündeki değişiklik önergesi komisyonda kabul edildi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, görüşmeler öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. MHP
lideri Devlet Bahçeli
'nin temel eğitimin kaldırılması yönündeki sözlerinin anımsatılması üzerine Muş, "Teklif tüm kesimlerin görüş, beklenti ve talepleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Sadece belli bir grubun görüşleri dikkate alınarak hazırlanan teklif değildir" dedi. 15 BİN LİRA MAKUL
Muş, "Askerden gelen talep üzerine mi 21 gün oldu?" sorusuna karşılık da "Ülkenin savunması, geleceği ile alakalı planlamaları TSK
ve Milli Savunma Bakanlığı
yapmakta, görüşleri bizim için önemli, değerli" yanıtını verdi. Komisyon görüşmelerinde de milletvekillerine bilgi veren Muş, bedelli askerlik
ücretinin 15 bin lira gibi makul bir rakam olmasının, başvuru sayısını artıracağını söyledi. 1 MİLYON 324 BİN KİŞİ
Teklifin 5 maddesinin Milli Savunma Bakanlığı'nın yetki alanıyla ilgili olduğunu belirten Muş, bakaya ve yoklama kaçağı sayılarındaki artışın, bedelli askerlik düzenlemesini zaruri hale getirdiğini ifade etti. Muş, "Yaptığımız düzenleme ile 25 yaş ve üzeri 1 milyon 324 bin kişinin yararlanma imkanı var. Bunun içine yoklama, tecil, bakaya da dahil" dedi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba teklifin tümüne ilişkin görüşmelerin ardından, maddeler üzerindeki müzakerelere geçildi. YURT DIŞI İÇİN 2 BİN EURO
Verilen önergeyle bedelli askerlikten yararlanmak için 28 gün olarak öngörülen temel askerlik şartı 21 güne indirildi. Bedelli askerlikten 31 Aralık 1993 de dahil bu tarihten önce doğup 15 bin lira ödeyen ve 21 gün temel askerlik eğitimi alanlar yararlanabilecek. Yurt dışında yaşayanlar ise 2 bin euro ödeyip Milli Savunma Bakanlığı'nca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. 'EĞİTİME NE GEREK VAR'
Komisyon
görüşmelerinde söz alan MHP'li Mustafa Kalaycı, bedelli askerlikte eğitime ihtiyaç bulunmadığını belirterek, "Dövizli askerlikte uzaktan eğitim var. Bedelli olacaksa eğitime ne gerek var. Bedelse bedel, verilir yapılır" dedi. CHP: KARŞI ÇIKMAYIZ CHP
'lı Bülent Kuşoğlu
da, bedelli askerliğe yönelik talepleri anımsatarak, "Bu saatten sonra kimse buna karşı çıkamaz. CHP olarak karşı değiliz. Ancak askerlik kurumu yıpratılmamalı. Yeni bir askerlik kurumuna ihtiyaç var. Birçok birliğimizde kadrolar yeterli değil" diye konuştu.