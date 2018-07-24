Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Bedelli askerlikte süre 21 GÜN

te süre 21 GÜN

ten yararlanacak olanların 28 günlük temel eğitim süresi komisyonda yapılan değişiklikle 21 güne indirildi. Yurt dışında yaşayan yükümlülerin bedelli askerlik ücreti de 2 bin euro olarak belirlendi

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018
Bedelli askerlikte süre 21 GÜN
Bedelli askerliğe ilişkin yasa teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'in, bedellide 28 gün olan eğitim süresinin 21 güne düşürülmesi yönündeki değişiklik önergesi komisyonda kabul edildi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, görüşmeler öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. lideri 'nin temel eğitimin kaldırılması yönündeki sözlerinin anımsatılması üzerine Muş, "Teklif tüm kesimlerin görüş, beklenti ve talepleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Sadece belli bir grubun görüşleri dikkate alınarak hazırlanan teklif değildir" dedi.

15 BİN LİRA MAKUL
Muş, "Askerden gelen talep üzerine mi 21 gün oldu?" sorusuna karşılık da "Ülkenin savunması, geleceği ile alakalı planlamaları ve yapmakta, görüşleri bizim için önemli, değerli" yanıtını verdi. Komisyon görüşmelerinde de milletvekillerine bilgi veren Muş, ücretinin 15 bin lira gibi makul bir rakam olmasının, başvuru sayısını artıracağını söyledi.

1 MİLYON 324 BİN KİŞİ
Teklifin 5 maddesinin Milli Savunma Bakanlığı'nın yetki alanıyla ilgili olduğunu belirten Muş, bakaya ve yoklama kaçağı sayılarındaki artışın, bedelli askerlik düzenlemesini zaruri hale getirdiğini ifade etti. Muş, "Yaptığımız düzenleme ile 25 yaş ve üzeri 1 milyon 324 bin kişinin yararlanma imkanı var. Bunun içine yoklama, tecil, bakaya da dahil" dedi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba teklifin tümüne ilişkin görüşmelerin ardından, maddeler üzerindeki müzakerelere geçildi.

YURT DIŞI İÇİN 2 BİN EURO
Verilen önergeyle bedelli askerlikten yararlanmak için 28 gün olarak öngörülen temel askerlik şartı 21 güne indirildi. Bedelli askerlikten 31 Aralık 1993 de dahil bu tarihten önce doğup 15 bin lira ödeyen ve 21 gün temel askerlik eğitimi alanlar yararlanabilecek. Yurt dışında yaşayanlar ise 2 bin euro ödeyip Milli Savunma Bakanlığı'nca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

'EĞİTİME NE GEREK VAR'
Komisyon görüşmelerinde söz alan MHP'li Mustafa Kalaycı, bedelli askerlikte eğitime ihtiyaç bulunmadığını belirterek, "Dövizli askerlikte uzaktan eğitim var. Bedelli olacaksa eğitime ne gerek var. Bedelse bedel, verilir yapılır" dedi.

CHP: KARŞI ÇIKMAYIZ
'lı da, bedelli askerliğe yönelik talepleri anımsatarak, "Bu saatten sonra kimse buna karşı çıkamaz. CHP olarak karşı değiliz. Ancak askerlik kurumu yıpratılmamalı. Yeni bir askerlik kurumuna ihtiyaç var. Birçok birliğimizde kadrolar yeterli değil" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bedelli askerlikte süre 21 GÜN
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN