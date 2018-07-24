CHP’de kritik imza haftası

24 Haziran
seçimlerinin ardından olağanüstü kurultay tartışmalarının yaşandığı CHP
'de, kritik haftaya girildi. Geçen hafta genel merkez, tüzükte belirtilen sayıya henüz ulaşılmamasına rağmen muhaliflerin 604 imzayı getirmesi halinde gereğinin yapılacağını açıklamıştı. Ancak bu çıkışa olumsuz yanıt veren muhalifler, imzaları bu hafta tamamlamayı planlıyor. Muhalifler, genel merkezi delegeye baskı yapmakla da suçluyor. Muharrem İnce
'ye yakınlığıyla bilinen Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, konuya ilişkin şunları kaydetti: "Kurultay için 618 delege noter tasdikli imza verdi. Yeterli olan 625 sayısının çok daha üstünde imza toplamayı amaçlıyoruz. İmzaları pazar gününe kadar teslim etmeyi planlıyoruz. Delegenin iradesine ipotek konulmak isteniyor. 'Yerel seçimlerde başarısız olursak zaten İnce gelecek' deniyor. Muharrem Bey, hasta öldükten sonra cenazeyi mi kaldırmaya gelsin? Olağanüstü kurultay talepleri ve imza sayısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
başkanlığında toplanan MYK'da da değerlendirildi. Parti sözcüsü Bülent Tezcan
da "İmzalar getirilirse tüzük gereği gereken yapılacaktır. Delegeye baskı yoktur" açıklamasını yaptı.