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Dünyaca ünlü sporculardan ’e destek

Giriş Tarihi: 24.7.2018
Dünyaca ünlü sporculardan Mesut Özil’e destek
SENİNLE OLMAK BÜYÜK MUTLULUKTU ABİ
İngiltere Milli Takımı'nın eski futbolcusu , ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı futbolcu 'e destek verdi. Rio Ferdinand, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Mesut Özil'in yayımladığı metni paylaşarak, "Çok büyük saygı" ifadesini kullandı.
Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nda beraber forma giydiği Gana asıllı futbolcu Jerome Boateng ise, Mesut Özil ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaşıp, Almanca ve İngilizce olarak "Seninle olmak büyük mutluluktu Abi" metnini yayımladı. Boateng "abi" kelimesini Türkçe yazdı.

TEŞEKKÜRLER MESUT
Mercedes ile 2016'da dünya şampiyonu olmasının ardından F1 kariyerini tamamlayan Alman eski Formula 1 (F1) sürücüsü , paylaşımda Mesut Özil'in 2014 FIFA 'nı kazanmasının ardından kupa ile çektirdiği fotoğrafa yer verdi. Eski pilot, "Teşekkürler Mesut" notunu düştü.

BRAVO, HARİKASIN
'de beraber oynadığı İspanyol sağ bek Hector Bellerin de destek verdi. Bellerin Twitter'dan yaptığı açıklamada, Mesut Özil'in yayımladığı metne yer vererek, "Ülkesi için saha içi ve dışında çok şey yapmış birine böyle saygısızca davranmak gerçeküstü. Bravo Mesut. Bu davranışa karşı göğüs germen harika" ifadelerini kullandı.
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