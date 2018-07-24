Dünyaca ünlü sporculardan Mesut Özil’e destek

SENİNLE OLMAK BÜYÜK MUTLULUKTU ABİ
İngiltere Milli Takımı'nın eski futbolcusu Rio Ferdinand
, ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil
'e destek verdi. Rio Ferdinand, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Mesut Özil'in yayımladığı metni paylaşarak, "Çok büyük saygı" ifadesini kullandı.
Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nda beraber forma giydiği Gana asıllı futbolcu Jerome Boateng ise, Mesut Özil ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaşıp, Almanca ve İngilizce olarak "Seninle olmak büyük mutluluktu Abi" metnini yayımladı. Boateng "abi" kelimesini Türkçe yazdı. TEŞEKKÜRLER MESUT
Mercedes ile 2016'da dünya şampiyonu olmasının ardından F1 kariyerini tamamlayan Alman eski Formula 1 (F1) sürücüsü Nico Rosberg
, paylaşımda Mesut Özil'in 2014 FIFA Dünya Kupası
'nı kazanmasının ardından kupa ile çektirdiği fotoğrafa yer verdi. Eski pilot, "Teşekkürler Mesut" notunu düştü. BRAVO, HARİKASIN Arsenal
'de beraber oynadığı İspanyol sağ bek Hector Bellerin de destek verdi. Bellerin Twitter'dan yaptığı açıklamada, Mesut Özil'in yayımladığı metne yer vererek, "Ülkesi için saha içi ve dışında çok şey yapmış birine böyle saygısızca davranmak gerçeküstü. Bravo Mesut. Bu davranışa karşı göğüs germen harika" ifadelerini kullandı.