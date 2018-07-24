FETÖ'nün Düzce'deki "mahrem yapı" davası

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem yapılanması" içerisinde oldukları ileri sürülen 5'i tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Düzce 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu, tutuksuz sanıklar ve avukatları ile sanık yakınları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanıkların talebi üzerine 7 tanık dinledi. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmada dinlenen tanık T.C, sanıklardan S.A'yı birkaç kez toplantılarda gördüğünü söyledi.

Kendisinin örgütten ayrıldığını ve kurtulduğunu anlatan T.C, şunları söyledi:

"Ben bu yapıdan ayrıldım, çok kimseyi de tanımıyorum. Hakkımda da FETÖ soruşturması var, ben S.A'yı birkaç kez FETÖ sohbetinde gördüm. Kendisi ile samimiyetim yoktur. Mühendis olduğunu bilirim. Fakat S. A'nın 'emniyet abisi' Yavuz kod adlı A.E. ile görüşme yaptığını biliyorum."

Sanık S.A, tanık T.C'yi tanımadığını ifade ederek, "Ben gizli tanık Garson'un Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği bir dijital veri ile 16 aydır tutukluyum. Hakkımda somut delil de yok. Tanığın ifadelerini de kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Diğer tutuklu ve tutuksuz sanıkları dinleyen mahkeme heyeti, ara karar için duruşmaya 15 dakika ara verdi.

Aranın ardından kararını açıklayan heyet, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına ve diğer tanıkların gelecek celsede dinlenilmesine hükmederek, duruşmayı 21 Eylül'e erteledi.

İDDİANAMEDEN

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 8 sanığın "mahrem yapı" içerisinde örgüt adına farklı birimler kurarak tero¨r o¨rgu¨tu¨ elebaşına bagˆlı birimleri yo¨neterek çeşitli faaliyetler du¨zenlediği yer alıyor.

İddianamede, sanıkların "terör örgütü kurma ve yönetmek" veya "terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.