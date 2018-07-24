Mahir Ünal: Bedellide değişiklik öngörülmüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplandı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal açıklamalarda bulundu.

"BEDELLİDE DEĞİŞİKLİK ÖNGÖRÜLMÜYOR"

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Ünal, bedelli askerlik süresinin 21 gün olarak düşünüldüğünü belirterek "Şu an bir değişiklik düşünülmüyor. Şu değiştirildi, üst yaş sınırı kaldırıldı. Özellikle yurt dışı için 38 olan yaş sınırı kaldırıldı. Böylece 25 yaş ve üzeri askerlikle ilişkisi olan ve bu yapılacak yeni düzenlemeden istifade etme imkanı olan herkes yararlanacak" dedi.

Mahir Ünal: Bedelli'de değişiklik öngörülmüyor

Ünal'ın açıklaması özetle şöyle: "Bugün bildiğiniz gibi CHP'nin de MYK sonrası yaptığı bazı açıklamalar var. CHP, 24 Haziran sonrasında tutumunu hiçbir şekilde değiştirmeden dilini, üslubunu değiştirmeden eski alışkanlığı ve eski maalesef siyaseti zehirleyen dilini kullanmaya devam ediyor. Ve maalesef CHP sanırım algı olarak da söylem olarak da hakareti zeka olarak, iftirayı özgürlük olarak, terör seviciliği vatanseverlik zanneden, millet iradesini diktatörlük olarak nitelendiren, devletin anayasal düzenine karşı gelmeyi direnme hakkı olarak nitelendiren, kazanamadığı her seçimi şaibeli, yönetmedikleri her kurumu da gayri meşru gören anlayışına devam ediyor.

"CEVAP VERME GEREĞİ DUYMUYORUZ"

"Yine CHP sözcüsünün açıklamalarına baktığımızda, açıklamasının bir yerinde diyor ki "Dolar OHAL ilan edilmeden önce 2,90'dı, şimdi 4,90. Enflasyon iki katına çıktı." Bunun sorumlusu olarak OHAL'i gören, 15 Temmuz'u yok sayan, işgal girişiminden sonra Türkiye'nin kendi güvenliğiyle ilgili, kendi iç güvenliğiyle ilgili aldığı tedbirleri gereksiz gören ve AK Parti karşıtlığı üzerinden adeta terör örgütlerinin destekçisi durumuna gelmiş bir görüntü arz ediyorlar. Ve yine OHAL sonrası yapılan hem bölgesel güvenliğe ilişkin, hem Türkiye'nin sınır güvenliğine, FETÖ ile mücadeleye ilişkin yaptığı düzenlemeler konusunda CHP'den zaten biz olumlu yaklaşım beklemiyoruz. İfade ettiği bir çok şeye de cevap verme gereği duymuyoruz."

SORU: Seçimlerden sonra parti içinde de bir özeleştiri yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da uyarılarda bulunmuştu. Yerel seçimlere giderken AK Parti i��inde il başkanları ve belediye başkanlarında tazelenme, değişim görecek miyiz?

"Bildiğiniz gibi seçimler öncesinde AK Parti hem kongreleriyle, hem de genel başkan istifaya çağırma hakkını kullanarak hem il başkanlıklarında, hem de belediye başkanlarında bu yenilenmeyi gerçekleştirdi. Şimdi önümüzde büyük kongre var. İl başkanlıkları ya da belediye başkanlıklarıyla ilgili değli daha çok genel merkez MKYK'sına ilişkin. Tabi AK Parti'nin bir geleneğidir yenilenme. Bu bayrak yarışıdır bizim. AK Parti yeni arkadaşlara alan açılacak ve bu yenilenme gerçekleşecektir."

SORU: Bedelli askerlikte 21 güne çekildi eğitim süresi. Sosyal medyada ve muhalefette tepkiler var. Bu sürede bir değişiklik AK Parti tarafında öngörülüyor mu?

"Evet 21 gün olarak konuşuldu. Şu an bir değişiklik düşünülmüyor. Şu değiştirildi, üst yaş sınırı kaldırıldı. Özellikle yurt dışı için 38 olan yaş sınırı kaldırıldı. Böylece 25 yaş ve üzeri askerlikle ilişkisi olan ve bu yapılacak yeni düzenlemeden istifade etme imkanı olan herkes yararlanacak.