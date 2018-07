Mesut Özil en güzel golünü ırkçılığa attı

BUGÜN NELER OLDU

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil (30), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrasında Almanya 'da ırkçı ve ayrımcı söylemlerin hedefi oldu. Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası 'nda mücadele eden Almanya'nın kadrosunda yer alan futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan 'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig 'de oynayan Türk futbolcu Cenk Tosun, mayısta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti. Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar ve eleştiriler yapılmıştı.Nazi zihniyetinin ırkçı saldırılarına daha fazla katlanamayan Özil, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı. Pazar günü sosyal medya hesaplarından yaptığı, "İki kalbim var. Biri Alman, diğer Türk" başlıklı veda metni Almanya'yı ikiye bölerken tüm dünyada geniş yankı buldu. Özil açıklamasında, "Bana ırkçılık ve saygısızlık yapıldığı hissindeyim" dedi. İngiltere Premier Ligi'nin en önemli kulüplerinden Arsenal 'in de formasını giyen Özil, açıklamasında, Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel ve destekçilerini şu sözlerle eleştirdi: "Onların gözünde, kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde ise göçmenim."Mesut'un bu açıklaması binlerce kez paylaşıldı. Dünyaca ünlü futbolcuya destek yağdı.Mesut Özil, Twitter hesabından paylaştığı mesajında özetle şunları yazdı:Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirmiş olmak benim için siyaset ya da seçimlerle değil, ailemin geldiği ülkenin en üst düzey makamına duyulan saygıyla ilgiliydi. Benim işim politika değil, futbolculuk. Ve buluşma herhangi bir politikanın benimsenmesi anlamına gelmiyor. Aslında (Erdoğan ile) her karşılaştığımızda konuştuğumuz konu hakkında, futbol hakkında konuştuk. Çünkü kendisi de eskiden bir futbolcuydu. Alman medyasının farklı yansıtmasına rağmen gerçek, Cumhurbaşkanı ile buluşmamanın, kökenime saygısızlık anlamına geleceğiydi. Benim için kimin Cumhurbaşkanı olduğu değil, oradaki kişinin Cumhurbaşkanı olması önemliydi.Türkiye Cumhurbaşkanı da olsa Almanya Cumhurbaşkanı da olsa tutumum farklı olmazdı. Pek çok kültürde siyasi lider kişiden ayrı düşünülemez. Geride kalan seçimlerin sonucundan bağımsız olarak aynı durumda fotoğrafı yine çektirirdim.Medyanın çifte standardı karşısında da hayal kırıklığı yaşadım. Eski Almanya Milli Futbol Takımı kaptanı Lothar Matthaus bir başka dünya lideriyle buluşmuştu. Fakat o neredeyse hiç eleştiri almadı. Türk olmam beni daha kolay bir hedef mi yapıyor?Arkadaşlarım Lukas Podolski ve Miraslov Klose hiçbir zaman Polonyalı-Alman olarak görülmedi. Ben niye Türk-Alman olarak görüldüm? Türkiye olduğu için mi? Müslüman olduğum için mi?Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün Özil'le telefonda görüştü.Mesut Özil, Almanya Milli Takımı ile FIFA Dünya Kupası'nı kaldırdı.Almanya adına oynamaya 2009'da başlayan Mesut, Güney Afrika'da düzenlenen 2010 FIFA Dünya Kupası'nda takımıyla üçüncülük elde etti. Teknik Direktör Joachim Löw yönetimindeki Almanya Milli Takımı'nın değişmezlerinden olan Mesut, Brezilya'da düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası'nda ise şampiyonluk sevinci yaşadı.Türk asıllı futbolcu Mesut Özil, ırkçı saldırılar nedeniyle bıraktığı Almanya Milli Takımı'nın başarılarına büyük katkı sağladı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Almanya Milli Takımı'nda 92 karşılaşmada forma giydi. Mesut, bu müsabakalarda 23 kez gol sevinci yaşarken, 40 golün de pasını verdi.Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde 15 Ekim 1988'de dünyaya gelen Mesut Özil, futbola 10 yaşındayken bu şehrin amatör takımlarında başladı.Mesut, 2005'te Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) köklü takımlarından Schalke 04'ün altyapısına transfer edildi.Mesut Özil, Schalke 04 formasıyla Bundesliga'daki ilk maçına 18 yaşındayken 2006- 2007 sezonunda çıktı. Mavi-beyazlı takımda 1.5 sezonda 34 resmi maçta forma giyen Mesut, 2007- 2008 sezonunun devre arasında 5 milyon euro bonservis ücretiyle bir başka Bundesliga takımı Werder Bremen'e transfer oldu.Alt yaş kategorilerinde Almanya formasını 27 maçta giyen Mesut'un A milli takım tercihi de bu ülkeden yana oldu.Oynadığı futbolla dikkati çeken Mesut Özil, 2010-2011 sezonu öncesinde 18 milyon euro bonservis ücretiyle İspanya'nın dünyaca ünlü kulübü Real Madrid 'in yolunu tuttu.Mesut Özil'in Real Madrid'den sonraki durağı İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal oldu. 2013-2014 sezonu öncesinde 47 milyon euro bonservis bedeliyle Arsenal'e gitti. Özil, Arsenal'de 3 kez İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup), 2 kez de İngiltere Süper Kupası sevinci yaşadı.Almanya Futbol Federasyonu'nun eski basın sözcüsü Harald Stenger, yaşanan tartışmaların ardından DFB Başkanı Reinhard Grindel'in son 50 yılın en kötü başkanı olduğunu söyledi. Stenger Tageschau internet sitesine verdiği demeçte Grindel'n, Özil olayındaki krizi yönetememesinin dışında, diğer genel konularda da son 50 yılın en kötü başkanı olduğunu ve artık yerine gelecek kişinin sakin bir şekilde tartışılması gerektiğini kaydetti. Alman Engelli Sporcular ve Rehabilitasyon Birliği Başkanı ve Yeşiller Partisinin eski Federal Meclis Spor Komisyonu üyesi Özcan Mutlu da Özil'in Alman milli takımından bu şekilde ayrılmak zorunda bırakılmasının büyük bir skandal olduğunu söyledi. Mutlu, skandalın başını DFB Başkanı Grindel'in çektiğini savundu.Futbol kariyerini İngiltere'nin Arsenal takımında sürdüren Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakması, İngiliz basınında geniş yer buldu.Mesut Özil'in "Almanya'ya sırtını döndüğünü" yazdı. "Alman Milli Takımı'nı ırkçılık ve saygısızlık gerekçesi ile bıraktı" başlığıyla verdiği haberde, yıldız futbolcunun "Kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmenim" sözlerine yer verdi.Futbolcunun kararını "Mesut Özil uluslararası futboldan emekli olduğunu duyurdu" ve "Özil, Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmasıyla ilgili sessizliğini bozdu" başlıkları ile verdi."Alman Milli Takımı'nı bırakan yıldızdan bomba sözler" başlığını kullandı.Haberde "Özil, 2 bin 320 kelimelik dikkate değer bir bildiri yayımlayarak uluslararası futboldan emekli olduğunu doğruladı ve maruz kaldığı ırkçılığı ve saygısızlığı eleştirdi" ifadelerini öne çıkardı.Özil'in "Almanya formasını taşımaktan gurur duyardım ama artık böyle hissetmiyorum" sözlerine yer verdi., sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mesut Özil'in büyük bir Alman futbolcu olduğunu belirterek, "Mesut gibi bir futbolcunun ülkesinde ırkçılık nedeniyle istenmediğini ve Almanya Futbol Federasyonu (DFB) tarafından temsil edilmediğini hissetmesi bir alarm sinyalidir" ifadelerini kullandı.Özil'in ayrılma kararını saygı duyulmasını istedi. Demmert,Başbakan Merkel'in Mesut'u futbolcu olarak takdir ettiğinedikkati çekerek "Bildiğiniz gibi Başbakan, Mesut Özil'i çoktakdir ediyor. Mesut Özil, milli takıma büyük faydalar sağlamışharika bir oyuncu. Özil şimdi saygı duyulması gerekenbir karar almıştır" dedi. Demmert ayrıca Merkel'in uyumada çok önem verdiğine işaret ederek, "Almanya'da yaşayanTürklerin çoğu entegre olmuştur. Spor ve ekonomi alanındada çok başarılı örnekler var" sözlerine yer verdi.Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanlığı, Özil'in 2014 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğunda büyük katkı sağladığını belirten bir açıklama yaptı. DFB Başkanlığı, "Mesut Almanya formasını 92 maçta giydi ve milli takımdaki birçok başarıda pay sahibi oldu. Mesut Özil milli takımda devam etseydi mutlu olurduk ancak kararına saygı duyuyoruz" açıklamasını yaptı.Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklaması, Alman basınında geniş yer buldu."Özil, Alman Futbol Federasyonu (DFB) ve medyayla hesaplaştı" başlığını kullandığı haberinde, Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafa sahip çıktığına yer verdi.: Manşetinden duyurduğu haberinde, 30 yaşındaki oyuncunun saygısızlığı ve ırkçılığı hissettiği sürece oynamayacağını kaydettiği aktarıldı., "Özil, Almanya için oynamak istemiyor" başlığını flaş haber olarak kullandı."DFB Başkanı Grindel görevde kalmak istiyorsa Mesut'un açıklamalarına bir argüman getirmeli" ifadesi kullanıldı."Suskunluğun sonu" başlığı kullanıldı. Özil'in ilk kez suskunluğunu bozduğu ve tutumundan geri adım atmadığı, özür dilemediği aksine taarruza geçtiğine dikkat çekti.