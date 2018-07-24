Öğretmen atama sonuçları 2018 açıklandı mı? - MEB ile sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçları belli oluyor!

Mesleğine kavuşma hayali ile heyecanla bekleyen binlerce kişinin beklediği an geldi. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları bugün içerisinde belli olacak. 10:00'da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katılımı ile gerçekleştirilen atamalar, atama.meb.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak. Bu sabah saatlerinden itibaren MEB'in internet sitesinde büyük yoğunluk başladı. 2018 Öğretmen atama sonuçları sorgulama yapan adaylar için ise saat verildi. 2018 Öğretmen atama sonuçları bugün 13:00'da MEB'den erişime açılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI 2018 AÇIKLANDI MI?

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları için geri sayım başladı. Bugün gerçekleştirilen kuralar ile atamalar bilgisayar ortamında gerçekleştirildi. Binlerce aday atama sonuçları beklemeye başladı. Sonuçlar 13:00'da atama.meb.gov.tr adresinden duyurulacak.

MEB İLE ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SORGULA!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden atama sonuçları sorgulama yapmak için doğru yerdesiniz.