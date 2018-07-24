Şehit korucu toprağa verildi

Hakkari Şemdinli
'de PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan güvenlik korucusu Sait Demirbaş'ın cenazesi Şemdinli'de toprağa verildi. Şehit için ilk tören 34. Hudut Tugay Komutanlığı'nda yapıldı. YARALI ASKER ŞEHİT OLDU
Öte yandan geçtiğimiz ay Hakkari Çukurca'da mayına basarak yaralanan Uzman Çavuş Fatih Ercan, dün tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu. Elazığ
nüfusuna kayıtlı şehidin, 2 yıl önce de kız kardeşini kanserden kaybettiği öğrenildi. Şehidin bugün düzenlenecek törenin ardından memleketi Elezığ'da son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi. SABAH