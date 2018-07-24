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Son dakika: 'nün yapılanmasına darbe

Son dakika haberi! 'ta /PDY silahlı terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yapılan operasyonu kapsamında kamuyu 1 milyon 606 bin 643 TL zarara uğratmak suçundan gözaltına alınan 69 şahıstan 21'i tutuklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 16:20
Son dakika: FETÖ'nün SODES yapılanmasına darbe

Valiliğinden yapılan açıklamada, ile kapatılan 2 dernek tarafından yürütülen 9 proje üzerinde yapılan incelemede, tarafından usulsüz belge düzenlenerek kamuyu toplamda 1 milyon 606 bin 643 TL zarara uğratmak, örgüt üyesi olmak suçlarıyla ilgili olarak aralarında kamu görevlileri, muzahir dernek üyeleri, şirket yetkilileri, şirket çalışanları, esnaf ve mahrem imamların da bulunduğu 76 şüpheli şahsa yönelik yapılan operasyonda, 69 şahsın yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Gözaltına alınan 69 şahıstan, 21 şahıs tutuklanmış, 4 şahıs adli kontrol şartı ile salıverilmiş, 44 şahıs savcılıktan serbest bırakılmış olup, 7 şahsı arama ve yakalama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

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Son dakika: FETÖ'nün SODES yapılanmasına darbe
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