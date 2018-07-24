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Son dakika: 'ta terör operasyonu

Son dakika haberi! Operasyonda gözaltına alınan ve haklarında "terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi tutuklandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 11:36
Son dakika: Muş'ta terör operasyonu

'ta terör örgütü /'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan ve haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezaları bulunan 4 kişi yakalandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası" yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Son dakika: Muş'ta terör operasyonu
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