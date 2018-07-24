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Son Dakika: başından vurulmuş olarak bulundu

Son dakika haberi... ’da bir , başından tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan uzman çavuşun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 15:42
Son Dakika: Uzman çavuş başından vurulmuş olarak bulundu
Merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Camii yanında meydana gelen olayda, çevredeki vatandaşlar kanlar içinde yerde yatan birisini görünce durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsın (24) olduğunu belirledi. Sağlık ekipleri Toruk'a müdahale ettiği sırada başından tabanca ile vurulduğu belirlendi. Özel bir hastaneye kaldırılan Toruk'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olay yerinde 9 mm çapında bir tabanca buldu. Tabancanın uzman çavuşa ait olup olmadığı bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Son Dakika: Uzman çavuş başından vurulmuş olarak bulundu
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