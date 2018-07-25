‘150-400 bin başvuru bekliyoruz’

Milli
Savunma Bakanı Hulusi Akar
, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin bedelli askerlik
uygulamasındaki 21 günlük süreye ilişkin sorularını yanıtladı. Bedelli için başvurunun bir milyon olması durumunda eğitimin nasıl gerçekleşeceğiyle ilgili sorusu üzerine Akar, "Tedbir alırız ama o varsayım biraz aşırı" diye konuştu. Geçmişte bunların planlamasının yapıldığını, önceki bedelli askerlik uygulamalarından yararlanan kişilerin en yüksek yüzde 30, en az yüzde 10 olarak gerçekleştiğini anlatan Akar, "Bu manada bakıldığında 150 bin ila 400 bin arasında bir başvuru bekliyoruz. Buna göre Genelkurmay'ı, kuvvetlerimizi ikaz ettik. Ona göre hazırlıklarını sürdürüyorlar. Bir sorun olmaz" dedi. Bir gazetecinin, temel askerlik ile ilgili sorusu üzerine Akar, "Bir seferberlik, herhangi bir şey söz konusu olduğu takdirde ön bilgiye sahip olan gençlerin elimizde olması, o eğitimin daha etkili ve daha süratli gerçekleşmesini mümkün kılar" karşılığını verdi.