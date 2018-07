Başkan Erdoğan'dan atamalarla ilgili flaş açıklama!

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

BRICS zirvesine katılmak üzere Güney Afrika'ya hareket ediyoruz. 5 ülke aynı zamanda Türkiye gibi G20 ülkesi. Ülkemiz İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak katılıyor. Türkiye ile BRIC arasında ilk yüksek düzeyli görüşmeyi ifade etmektedir.

Zirvede gelir adalesizliği gibi güncel dünya meseleleri ele alınacak. Zirve aynı zamanda dönem başkanlığını yaptığımız İslam İşbirliği Teşkilatı ile BRICS arasındaki ilişkileri kuvvetlendirecektir. Davetli ülkelerin liderleri ile ikili görüşmelerimiz olacak. Müslüman toplum ve işadamları ile de bir araya geleceğiz. Zirve sonrasında Zambiya'ya resmi ziyaret gerçekleştireceğim. Bu cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk ziyaret olacaktır.

SORU-CEVAP

YENİ ATAMALAR ve OFİSLER: Şimdi Güney Afrika'ya gidiş, gelişte çalışacağız. Ofisler üzerinde kimleri nereye atayalım. Birçok arkadaşlarımız isimleri üzerinde görüşbirliğine vardığımız zaman, kendileriyle de görüştüğümüz zaman isimler belli olacaktır. 15-20 gün içerisinde bu işi tamamlamış oluruz. Bu sistemde her an her şey olabilir, hiçbir şeyin garantisi yoktur. Atanmış olanlar da görevden alınabilir. Başarılı olmaya mahkumuz. Başarılı olacağız.

PUTİN İLE GÖRÜŞME: Suriye'deki gelişmeler istenilen istikamette henüz gelişmiyor. Tek yer Afrin'dir, Cerablus'tur, El-Bab'dır. Bazı görüşmeler, anlaşmaları Münbiç konusunda yaptık. Bunları a'dan z'ye tekrar ele alacağız. Dara konusu var, bu konuyu tekrar gündemimize alacağız, İdlib'i tekrar ele alacağız. Biz de istiyoruz ki Suriye halkı bu saldırılardan ve bölgedeki bazı örgütlerin acımasız saldırılarından da koruma altına alınmış olsun.

ABD'NİN İRAN'A YAPTIRIMLARI: Yaptırımlarla ilgili bizim ABD nasıl bir stratejik ortağımız ise bizim dünyada diğer stratejik ilişkimiz olanlarla ilişkimizi kesmek, bizim bağımsızlık anlayışımıza ters düşer. Komşumuz olacak, stratejik ortağım olacak. Aynı şekilde burada kazan-kazan esasına göre pek çok gelişmeler var. Biz bunu Obama döneminde de söyledik. Şu anda da söylüyoruz. Farklı yerlerden bize ulaşması bizleri ayrıca üzmektedir. Sayın Başkan gerçekten bu konularda iyi bir duruş sergilemiştir. Bu duruşunun devam edeceğine inanıyorum.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 12.40'ta Johannesburg'a gitti.

Başkan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Valisi Ercan Topaca, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de Johannesburg'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Afrika ziyareti öncesi önemli açıklamalar